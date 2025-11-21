Канадского хоккеиста Драгушицу дисквалифицировали до конца сезона за удар клюшкой в голову

Защитник «Брамптона» Люк Драгушица отстранен до конца сезона-2025/26 юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) за удар соперника клюшкой по голове, сообщает пресс-служба лиги.

Инцидент произошел в матче против «Ошавы», который состоялся в ночь с 14 на 15 ноября.

В нынешнем сезоне OHL 18-летний Драгушица провел 15 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами. Также он получил 37 штрафных минут.

Регулярный чемпионат Хоккейной лиги Онтарио стартовал 18 сентября и продлится до 22 марта 2026 года. Плей-офф будет проходить с 26 марта по май 2026-го.