«Крылья Советов» проведут проверку драки в матче детских команд по хоккею

Генеральный директор московских «Крыльев Советов» Алена Крылова рассказала, что клуб проведет проверку по поводу драки в матче детско-юношеской лиги с «Красной Машиной — Юниор» (8:5).

«Тренер Павел Платонов еще не вернулся с турнира, будем разбираться в этой ситуации. Естественно, будут какие-то санкции в отношении тренера, решим вопрос на основании того, что и как происходило. Но сначала выслушаем его точку зрения, что произошло», — приводит слова Крыловой ТАСС.

Она также предположила, что ситуация произошла не на пустом месте. По ее словам, клуб начнет проверку того, что привело к драке.

«Тренер — это человек, который должен в любой ситуации держать себя в руках, и спросим с него. Полагаю, что беседа состоится уже завтра», — добавила Крыловой.

Во время турнира Hockey Сhance между командами 2016 года произошла драка между тренерами «Крылья Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым. Во время игры Платонов напал на Илларионова и избил его.