Российского игрока впервые признали MVP плей-офф Главной юниорской лиги Квебека

Российский защитник «Драммондвилла» Всеволод Комаров стал обладателем награды «Ги Лафлер Трофи», сообщается на сайте организации.

Данный приз ежегодно вручается самому ценному игроку (MVP) плей-офф Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). Комаров — первый россиянин, который удостоился этой награды.

«Драммондвилл» в ночь на 15 мая завоевал Кубок Жиля Курто, выиграв четвертый матч финальной серии QMJHL у «Бе-Комо Драккара» (4:3). 20-летний Комаров провел 19 игр в плей-офф и набрал 15 (5+10) очков.

В прошлом году российский защитник выступал за команду «Квебек Рэмпартс», вместе с которой выиграл Мемориальный кубок — приз, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги (CHL).