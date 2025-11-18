Ротенберга могут наказать за нецензурную лексику на матче детских команд

18 ноября, 19:28
Федерация хоккея Москвы (ФХМ) сообщила, что вынесет на заседание спортивно-дисциплинарного комитета поведение главного тренера «Красной машины Юниор» Романа Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детских команд.
15 ноября во время игры первенства Москвы среди хоккеистов 2014 года рождения против АКМ (1:5) Ротенберг в грубой форме отреагировал на травму игрока своей команды Артема Султангареева. В распоряжении ФХМ имеется видеозапись соответствующего поведения 44-летнего специалиста.
«Поведение главного тренера команды «Красная машина Юниор» Романа Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детской команды (видеозапись имеется в составе ФХМ), будет вынесено на заседание спортивно-дисциплинарного комитета», — говорится в заявлении ФХМ в Telegram-канале.
Пресса обвинила арбитров матча и бригаду скорой медицинской помощи в отсутствии быстрой реакции на столкновение игрока с бортом. В ФХМ подчеркнули, что судьи (Артем Соседко, Иван Рогачев и Александр Исрафилов) действовали «в полном соответствии с правилами игры в хоккей, должностными инструкциями и неписаными правилами о человеческом участии и взаимопомощи».
shpasic
«Кто-то должен регулировать всякие вещи? Или полная безнаказанность? Они могут делать все, что угодно? Что они в следующий раз еще придумают? Давайте подумаем вместе. Всю игру они орут матом. Тут дети сидят на трибунах — маленькие дети, хоккеисты. Школы пришли сюда, детишки пришли. Кому это нужно? Для чего это делается? Кто это допустил? Кто за это отвечает?»
19.11.2025
fatka
на-до-ел...
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
Да кому он там вперся!)
18.11.2025
Gordon
Безнаказанность рождает произвол. Так что и это для Ромки не предел.
18.11.2025
Gordon
Да хоть в бадминтон, лишь бы за пределами России)
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
Все,пора переводить ко взрослым!Либо в футбол,либо в хоккей!)
18.11.2025
_Mike N_
присудят Роме штраф - аж целую тысячу рублей !:laughing::laughing::laughing:
18.11.2025
Владислав
Вы фсе врёте. Это не РоРо, это дипфейк. Рома и слов то таких не знает))
18.11.2025
Saiga-спринтер
Суомское быдло везде быдлой будет.
18.11.2025