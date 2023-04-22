Сборная США разгромила Норвегию на юниорском чемпионате мира со счетом 12:1

Сборная США в матче юниорского чемпионата мира разгромила Норвегию со счетом 12:1. Сборная Чехии крупно победила Германию — 7:1. Юниорский чемпионат мира Группа B

Норвегия U18 — США U18 — 1:12 (0:4, 1:5, 0:3)

Голы: Айзерман — 2 (бол., Мур, Войт), 1:45 — 0:1. Перо — 1 (Смит), 3:54 — 0:2. Айзерман — 3 (Файн), 10:29 — 0:3. Леонард — 2 (Перо, Хатсон), 13:04 — 0:4. Ватне — 1 (Карлсен, Амундсен), 25:35 — 1:4. Смит — 3 (Леонард, Перо), 26:05 — 1:5. Перо — 2 (Леонард, Смит), 29:15 — 1:6. Айзерман — 4 (Хэгенс), 31:42 — 1:7. Нельсон — 1 (Хендриксон, Фишер), 32:37 — 1:8. Перо — 3 (Войт, Смит), 33:10 — 1:9. Слэггер — 1 (мен., Нельсон), 45:19 — 1:10. Айзерман — 5 (бол., Войт, Шульц), 48:34 — 1:11. Мур — 2 (Файн, Терренс), 54:10 — 1:12.

Вратари: Лундберг (Бьорнсгор, 32:37) — Мюссер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 15 (4+4+7) — 61 (18+24+19).

Судьи: Кольмюллер, Хебайзен.

22 апреля. Базель. St. Jakobshalle. Группа A

Германия U18 — Чехия U18 — 1:7 (0:3, 0:3, 1:1)

Голы: Жидлицки — 1 (бол., Шимек, Дворак), 2:15 — 0:1. Сале — 2, 10:08 — 0:2. Сале — 3 (буллит), 13:10 — 0:3. Дворак — 1 (Фабри, Йиричек), 20:36 — 0:4. Градец — 1 (Дворак, Йиричек), 23:19 — 0:5. Градец — 2 (Кучера, Матейчек), 25:41 — 0:6. Брандль — 1 (Бикер), 56:42 — 1:6. Петр — 1 (Йехо, Эйхлер), 58:58 — 1:7.

Вратари: Анкирхнер (Виллершайд, 20:36) — Грабал.

Штраф: 23 — 14.

Броски: 30 (6+10+14) — 35 (9+18+8).

Судьи: Кадье, Эрикссон.

22 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena. 787 зрителей.