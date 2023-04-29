Швеция разгромила Канаду в полуфинале юниорского чемпионата мира, США победили Словакию

Определись финалисты юниорского чемпионата мира по хоккею. В решающем матче 30 апреля встретятся сборные США и Швеции, которые разгромили своих соперников по полуфиналам — Словакию (7:1) и Канаду (7:2) соответственно.

Юниорский чемпионат мира. 1/2 финала

США U18 — Словакия U18 — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)

Голы: Смит — 2 (Перро, Леонард), 4:16 — 1:0. Хатсон — 1 (Мур, Фортескью), 14:18 — 2:0. Смит — 3 (бол., Перро, Буйум), 19:26 — 3:0. Смит — 4 (Хатсон, Леонард), 20:50 — 4:0. Гуццо — 1 (Нельсон, Фортескью), 23:44 — 5:0. Дворски — 2 (Седзо, Пекарчик), 31:16 — 5:1. Нельсон — 2 (Миннетян), 57:15 — 6:1. Айзерман — 1 (бол., Миннетян, Гуццо), 58:45 — 7:1.

Вратари: Огастин — Урбан (Фурштен, 24:20).

Штраф: 8 — 33.

Броски: 50 (23+9+18) — 28 (8+15+5).

Судьи: Кадье, Эрикссон.

29 апреля. Базель. St. Jakobshalle.

Швеция U18 — Канада U18 — 7:2 (2:2, 4:0, 1:0)

Голы: Селебрини — 3 (бол., Морен, Хайдт), 4:31 — 0:1. Виландер — 1 (бол., Унгер Серум, Штенберг), 6:59 — 1:1. Макдонелл — 1 (Аллен, Кристол), 14:07 — 1:2. Эдстрем — 2 (Хуртиг, Штенберг), 14:34 — 2:2. Штенберг — 3 (Бергстрем, Сандин Пелликка), 23:57 — 3:2. Эдстрем — 3 (Унгер Серум, Штенберг), 32:47 — 4:2. Вальберг — 1 (бол., Унгер Серум, Виландер), 34:01 — 5:2. Штенберг — 4 (Унгер Серум, Эдстрем), 38:50 — 6:2. Форсфьял — 1 (бол., Сандин Пелликка, Дауэр Нильссон), 53:54 — 7:2.

Вратари: Эрлиден — Бьярнасон (Д'Эгли, 20:00).

Штраф: 70 — 16.

Броски: 29 (6+15+8) — 35 (13+8+14).

Судьи: Брандер, Хебайзен.

29 апреля. Базель. St. Jakobshalle.