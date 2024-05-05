Швеция победила Словакию в матче за бронзу на чемпионате мира среди юниоров

Сборная Швеции победила Словакию в матче за третье место на чемпионате мира среди юниоров — 4:0. Турнир проходит в Финляндии. У победителей голы забили Лукас Петтерссон, Мелвин Фернстром, Альфонс Фрейдж и Виктор Эклунд. В финале турнира встретятся сборные США и Канады. Матч пройдет 5 мая. Начало — в 18.00 мск. Юниорский чемпионат мира Матч за 3-е место Швеция U18 — Словакия U18 — 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) Голы: Петтерссон — 1 (Фрейх, Фернстрем), 49:16 — 1:0. Фернстрем — 1 (Берглунд), 56:24 — 2:0. Фрейх — 2 (бол., Берглунд, Петтерссон), 58:39 — 3:0. Эклунд — 2, 59:23 — 4:0. Вратари: Харенгстам — Лендак. Штраф: 10 — 8. Броски: 30 (9+8+13) — 36 (12+7+17). Судьи: Бурзмински, Гур. 5 мая. Эспоо. Espoo Metro Areena (2nd Rink).