США разгромили Швейцарию со счетом 10:0

Сборная США выиграла у Швейцарии в матче юниорского чемпионата мира — 10:0.

Уильям Мур, Коул Маккинни и Ричард Галлант забили по два гола, а также заброшенными шайбами отметились Бенжамин Кеван, Эл Джей Муни, Микей Берчайлд и Джек Мюртэг.

Американцы набрали 6 очков и лидируют в группе В. Швейцарцы — на последней строчке (0 очков за 2 матча).

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Швейцария U18 — США U18 — 0:10 (0:3, 0:6, 0:1)

Голы: Мюртэг — 1 (Муни, Барнетт), 1:13 — 0:1. Берчайлд — 2 (Муни), 4:23 — 0:2. Маккинни — 1 (Галлант, Мюртэг), 8:53 — 0:3. Мур — 1 (Маккинни, Бракко), 21:48 — 0:4. Кеван — 1, 22:25 — 0:5. Галлант — 1 (бол., Хоркофф, Поттер), 24:46 — 0:6. Муни — 1 (Третевей, Куэн), 26:19 — 0:7. Маккинни — 2 (Мюртэг, Барнетт), 33:14 — 0:8. Мур — 2 (Шок), 37:59 — 0:9. Галлант — 2 (мен.), 48:23 — 0:10.

Вратари: Бирхлер (Трачсел, 24:46) — Слэвик.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (13+8+5) — 50 (10+26+14).

Судьи: Ондрачек, Янссен.

25 апреля. Фриско. «Комерика-центр». 1000 зрителей.