Канада одолела США в финале чемпионата мира среди юниоров

Сборная Канады обыграла США в финале чемпионата мира среди юниоров — 6:4. Турнир проходил в Финляндии.

«Кленовые листья» проигрывали 2:3 в середине третьего периода, но забросили три шайбы за три минуты во время большинства после 10-минутного штрафа (опасный удар в голову) форварда США Тревора Коннелли.

Сборная Канады среди игроков до 18 лет в пятый раз стала чемпионом мира. Ранее команда выигрывала золото в 2003, 2008, 2013 и 2021 году. Для национальной команды США U18 это девятое серебро в истории.

Финал

США U18 — Канада U18 — 4:6 (1:0, 2:2, 1:4)

Голы: Хамфрис — 2 (Хенслер), 19:08 — 1:0. Ритчи — 3 (Шефер, Мьюс), 25:31 — 1:1. Айзерман — 3 (бол., Хатсон), 28:31 — 2:1. Хатсон — 2 (Вансай, Скэхэн), 33:04 — 3:1. Маккенна — 2 (бол., Игинла, Мьюс), 35:40 — 3:2. Маккенна — 3 (бол., Игинла, Мартон), 50:25 — 3:3. Бодуа — 1 (бол., Ритчи), 53:40 — 3:4. Игинла — 2 (бол., Маккенна, Мьюс), 54:19 — 3:5. Цимер — 2 (Эмери, Хатсон), 55:36 — 4:5. Маккенна — 4 (п.в., Джордж), 58:42 — 4:6.

Вратари: Кемпф — Джордж.

Штраф: 19 — 8.

Броски: 35 (12+19+4) — 26 (6+5+15).

Судьи: Ведин, Эстерберг.

5 мая. Эспоо. Espoo Metro Areena (2nd Rink).