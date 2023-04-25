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Сегодня, 19:51

10:0! Сборная США разгромила Швейцарию на ЧМ среди юниоров

Сборная США разгромила Швейцарию со счетом 10:0 на ЧМ среди юниоров
Руслан Минаев
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Сборная США разгромила Швейцарию со счетом 10:0 в групповом турнире ЧМ среди юниоров.

В другой игре Швеция победила Германию со счетом 3:0.

В турнирной таблице группы А Швеция (12 очков) лидирует, одержав 4 победы после 4 матчей. Германия проиграла во всех матчах и замыкает турнирную таблицу.

США (12 очков) возглавляет группу В с 4 победами в 4 матчах. Швейцария на третьем месте с 6 очками.

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Юниорский чемпионат мира

Группа B

Швейцария U18 — США U18 — 0:10 (0:4, 0:2, 0:4)

Голы: Фортескью — 1 (Леонард, Хатсон), 0:15 — 0:1. Айзерман — 7 (Хэгенс, Войт), 16:11 — 0:2. Леонард — 4 (Буйум, Смит), 16:27 — 0:3. Айзерман — 8 (Войт), 19:07 — 0:4. Перро — 5 (Смит, Леонард), 20:49 — 0:5. Леонард — 5 (бол., Перро, Терренс), 31:56 — 0:6. Смит — 5 (Перро, Хатсон), 41:00 — 0:7. Леонард — 6 (Смит, Перро), 46:37 — 0:8. Буйум — 1 (буллит), 47:52 — 0:9. Мур — 4 (Файн), 55:32 — 0:10.

Вратари: Кирш — Огастин (Мюссер, 40:00).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 17 (10+3+4) — 34 (13+9+12).

Судьи: Брандер, Йоббагы.

25 апреля. Базель. St. Jakobshalle.

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