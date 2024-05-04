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Сегодня, 21:01

Сборные США и Канады сыграют в финале юниорского чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборные США и Канады одержали победы в полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею, который проходит в Финляндии.

Юниорская сборная США в 1/2 финала разгромила сверстников из Словакии — 7:2. Канадцы одержали победу над Швецией — 5:4.

Финал юниорского ЧМ состоится 5 мая. Сборные Словакии и Швеции в этот же день сыграют в матче за бронзовые медали.

Юниорский чемпионат мира

1/2 финала

США U18 — Словакия U18 — 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Голы: Стига — 1 (Хенслер, Хэгенс), 3:08 — 1:0. Айзерман — 1 (бол., Плант, Хэгенс), 12:05 — 2:0. Немец — 1 (Питка, Чренко), 12:45 — 2:1. Плант — 1 (Лаурила, Беднарик), 22:53 — 3:1. Хатсон — 1 (бол., Хэгенс, Цимер), 29:34 — 4:1. Скэхэн — 1 (Муни, Хамфрис), 34: 26 — 5:1. Айзерман — 2 (бол., Плант, Хатсон), 40:33 — 6:1. Плант — 2 (Муни, Эмери), 51:58 — 7:1. Чренко — 1 (Маруна), 59:18 — 7:2.

Вратари: Кемпф — Лендак (Гароник, 29:34).

Штраф: 16 — 12.

Броски: 40 (13+13+14) — 22 (12+4+6).

Судьи: Гур, Эстерберг.

4 мая. Эспоо. Espoo Metro Areena (2nd Rink). 2665 зрителей.

Канада U18 — Швеция U18 — 5:4 (4:0, 1:2, 0:2)

Голы: Гринтри — 1 (Гилл, Джозефсон), 2:18 — 1:0. Маккенна — 1 (Мартон, Шефер), 7:07 — 2:0. Игинла — 1 (Шефер, Ритчи), 8:10 — 3:0. Ритчи — 2 (Маррелли, Игинла), 18:25 — 4:0. Нордлунд — 1 (Эрикссон), 23:53 — 4:1. Мьюс — 1 (Десноэрс, Мартон), 27:07 — 5:1. Нордлунд — 2 (Фрейх, Эрикссон), 28:29 — 5:2. Эклунд — 1 (Нордлунд, Салин Валлениус), 47:58 — 5:3. Оррстен — 1 (Густафссон, Эсселвалл), 54:19 — 5:4.

Вратари: Джордж — Харенгстам (59:03).

Штраф: 33 — 18.

Броски: 26 (12+7+7) — 35 (6+16+13).

Судьи: Вуоренхеймо, Линднер.

4 мая. Эспоо. Espoo Metro Areena (2nd Rink). 2808 зрителей.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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