Стали известны полуфиналисты чемпионата мира-2024 среди юниоров

Определились все полуфиналисты чемпионата мира среди юниоров.

В четвертьфиналах сборная Канады победила Латвию со счетом 4:0, США обыграли Швейцарию — 4:0, Словакия была сильнее Чехии — 3:2, а Швеция одолела Финляндию — 2:1.

Жеребьевка состоится позже. Полуфиналы пройдут 4 мая.

Чемпионат мира среди юниоров проходит с 25 апреля по 5 мая в Финляндии.

Юниорский чемпионат мира

1/4 финала

Канада U18 — Латвия U18 — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Массе — 1 (бол., Маккенна, Игинла), 5:08 — 1:0. Ритчи — 1 (Игинла, Бруники), 12:12 — 2:0. Мартон — 1 (Десноэрс, Бруники), 52:47 — 3:0. Лучанко — 1 (п.в.), 59:00 — 4:0.

Вратари: Джордж — Вечванагс (57:37 — 58:30, 58:47 — 59:00).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 38 (16+11+11) — 23 (12+6+5).

Судьи: Кика, Рупрек.

2 мая. Вантаа. Trio Areena.

Финляндия U18 — Швеция U18 — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Фрейх — 1 (Стернер, Оррстен), 2:40 — 0:1. Руохонен — 1 (Суониеми, Лопонен), 29:09 — 1:1. Берглунд — 1 (Фернстрем, Петтерссон), 36:34 — 1:2.

Вратари: Римпинен (58:44) — Харенгстам.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 22 (9+9+4) — 24 (10+7+7).

Судьи: Бурзмински, Линднер.

2 мая. Эспоо. Espoo Metro Areena (2nd Rink).

Чехия U18 — Словакия U18 — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Томик — 1 (бол., Побезал, Радивоевич), 1:36 — 0:1. Титлбах — 1 (Зелински, Беняк), 7:23 — 1:1. Маруна — 1 (Чован, Шатан), 34:29 — 1:2. Маруна — 2, 42:38 — 1:3. Фибигр — 1 (Галваш, Беняк), 51:02 — 2:3.

Вратари: Милота (58:43) — Лендак.

Штраф: 29 — 6.

Броски: 29 (14+7+8) — 31 (10+10+11).

Судьи: Вуоренхеймо, Эстерберг.

2 мая. Вантаа. Trio Areena.

США U18 — Швейцария U18 — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Хэгенс — 1 (Цимер), 27:11 — 1:0. Хамфрис — 1, 35:22 — 2:0. Цимер — 1 (Хэгенс), 38:03 — 3:0. Хэгенс — 2, 50:27 — 4:0.

Вратари: Кемпф — Кирш.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 35 (12+16+7) — 17 (7+6+4).

Судьи: Ведин, Друсейкс.

2 мая. Эспоо. Espoo Metro Areena (2nd Rink).