Тренер юниорской сборной России: «У Силаева игровое время в «Торпедо» по 20 минут, мы его даже не трогали»

Главный тренер юниорской сборной России U18 Александр Титов прокомментировал поражение от молодежной сборной Белоруссии U20 (2:5) на турнире Кубок Будущего.

— Вышли на первый период немножко скованными. Все-таки здесь хороший турнир, хорошая организация, болельщики пришли. Со второго периода достаточно неплохо играли в атаке, создали много моментов. К сожалению, надо все это реализовывать. Пацаны еще молодые. Где-то им не хватает опыта в этом плане, где-то торопимся, где-то суетимся, где-то не хватает мастерства. В целом, получилась неплохая игра. К сожалению, счет не отражает того, что было на льду.

— Вы держали в руках юниорскую сборную 2005 года рождения. Многие скауты называют сборную 2006 года слабее предыдущей команды. Можете сравнить их по среднему уровню?

— Не хотелось бы их сравнивать. К сожалению, «пятому» году не удалось сыграть ни на одном международном турнире. Наверное, мы должны отталкиваться от этого. Да, «второй» и «третий» года выступали на турнирах, которые четко показывают уровень команд и уровень ребят. Поэтому сейчас тяжело сравнивать.

У «пятого» года, наверное, больше индивидуально сильных ребят. Но в нынешней сборной тоже есть парни, которые по разным причинам не приехали на этот турнир. Нужно сравнивать в играх с более сложными соперниками, которые играют на чемпионатах мира.

— По Антону Силаеву изначально было понятно, что он не приедет на турнир из-за отсутствия паузы?

— Да, у него в «Торпедо» игровое по 20 минут, а то и больше. Поэтому тех ребят, которые играют в КХЛ, мы и не трогали.