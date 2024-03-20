В академии «Авангарда» рассказали о повышении эффективности подготовки игроков

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков рассказал о ключевых векторах стратегии развития академии клуба.

В декабре совет директоров «Авангарда» принял трехлетнюю стратегию развития системы академии с целью воспитания всесторонне развитых личностей, готовых к требованиям профессионального хоккея.

«Почти 30-летний опыт работы школы «Авангарда», изучение практического опыта других российских и зарубежных школ и сотрудничество с федерацией хоккея показывают, что основа спортивного мастерства во многом формируется именно в младшем возрасте. Мы поставили себе задачу, чтобы как можно больше детей подошло к этапу перехода в академию и успешно прошло его, обладая высоким уровнем подготовки. Значительно усилится тренерский блок и подход к тренировкам. Один из ключевых векторов стратегии — сделать детский хоккейный центр одним из лучших центров развития детского хоккея, в то время как академия продолжит развивать юниоров», — приводит пресс-служба омского клуба слова Чистякова.

Всего в системе академии «Авангарда» числится более 800 игроков в возрасте 5-17 лет. Обучение ведется на двух площадках. Базовая подготовка проходит в детском хоккейном центре «Авангард», после формируются составы на перевод в академию, где начинается углубленная и интенсивная подготовка с уклоном на профессиональный спорт.