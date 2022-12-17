В OHL выразили соболезнования в связи со смертью 18-летнего российского хоккеиста лиги

Комиссионер Хоккейной лиги Онтарио (OHL) Дэвид Брэнч выразил соболезнования в связи со смертью российского нападающего Абакара Казбекова, выступавшего за «Лондон Найтс».

«Я присоединяюсь к всему сообществу OHL и скорблю в связи с опустошающей утратой игрока «Лондон Найтс» Абакара Казбекова. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его родным и друзьям в России, а также одноклубникам и друзьям в Канаде», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте OHL.

Казбеков скончался в субботу, 17 декабря в возрасте 18 лет. Причины смерти не уточняются.

В сезоне-2022/23 форвард сделал одну голевую передачу в 12 матчах за «Лондон Найтс».