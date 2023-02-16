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Сегодня, 19:35

В Сочи завершился второй день турнира Sirius Sochi Cup

Михаил Скрыль
Корреспондент
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В Сочи продолжается детский хоккейный турнир Sirius Sochi Cup-2023. Во второй игровой день состоялись 12 матчей. На текущий момент в турнирной таблице лидируют две команды из ДЮСШ «Сочи» — «Сочи-1» и «Сочи-2», набравшие по десять очков в шести матчах. На третьем месте «Вулкан» из Петропавловска-Камчатского с восемью баллами.

— Каждый турнир полезен для детей. К нам приехали команды из других регионов, со многими из них мы раньше не играли. На турнире появилась возможность сыграть всем ребятам из команды «Сочи». Это очень положительный момент. В Сочи созданы замечательные условия для развития детей. У нас достаточно льда, хорошие условия для занятий ОФП. Есть все для развития детей разных возрастов, — рассказал «СЭ» тренер детской школы «Сочи» Роберт Мурдускин.

Вход на все игры турнира свободный. Прямые трансляции матчей доступны в официальной группе ДЮСШ ХК «Сочи» ВКонтакте. В свободное от игр время для юных хоккеистов и их родителей организаторами предусмотрена экскурсионная и образовательная программа.

Sirius Sochi Cup проводится третий год подряд. Победителями двух прошлых турниров стали игроки ДЮСШ ХК «Сочи-1».

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