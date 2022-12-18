Ушел на тот свет в 18 лет. Шокирующая смерть российского хоккеиста в Канаде

Абакар Казбеков скончался на 19-м году жизни.

Этой ночью из Канады пришла по-настоящему трагическая новость — на 19-м году из жизни ушел российский хоккеист Абакар Казбеков, выступавший в юниорской лиге Онтарио за «Лондон Найтс».

«Абакар был важным членом нашей команды с 2021 года. Мыслями мы обращаемся к его семье, друзьям и одноклубникам», — говорится в клубном заявлении.

О том, что в OHL второй год играет парень с дагестанскими корнями, в России до сегодняшнего дня знали лишь хоккейные гики, регулярно следящие за юниорским хоккеем. Казбеков никогда не вызывался в юниорскую сборную страны по невероятно урожайному 2004 году рождения, но по меркам открытого чемпионата Москвы считался довольно талантливым нападающим с хорошими потенциалом и перспективами.

Хоккеем Абакар начинал заниматься в школе московской «Руси». Затем долгое время играл в открытом первенстве столицы за «Витязь» и четыре года назад даже зажигал на Первенстве федеральных округов за сборную ЦФО в одной команде с Матвеем Мичковым. Его старший брат Гаджи также успел поиграть за команду из Подольска, но в отличие от него особых успехов не достиг. Удивительно, что клюшку и шайбу братья выбрали, будучи сыновьями бронзового призера Кубка мира по вольной борьбе Заура Казбекова. Как оказалось, далеко не все дагестанцы с пеленок мечтают попасть в UFC.

На родине у Казбекова были прекрасные шансы заиграть в МХЛ и с ходу стать лидером «Русских Витязей». Однако в 2020-м он решил уехать за развитием в канадскую GTHL (Greater Toronto Hockey League) — возможно, сильнейшую школьную лигу Канады, а через год в статусе «местного» хоккеиста был выбран на внутреннем драфте OHL «Лондоном» — одним из самых популярных клубов Онтарио, через который прошли Рик Нэш, Кори Перри, Патрик Кейн, Назем Кадри и Митч Марнер.

«У него есть высокоразвитое хоккейное чутье, умение демонстрировать талант плеймейкера на топ-уровне и великолепный бросок», — восхищался россиянином генеральный менеджер «Найтс» Марк Хантер сразу после драфта.

Именно в форме «Рыцарей» Абакар и стал чуть более известным в России, когда в октябре прошлого года забросил свою первую и, как оказалось, единственную шайбу в CHL. В идеальном мире совсем скоро он должен был стать главным представителем Дагестана в профессиональном хоккее и затмить братьев Гимбатовых. Однако после дебютного гола парень с кавказской фамилией потерялся и к концу сезона насобирал всего девять матчей за новую команду, полностью пропустив плей-офф.

Не задались дела у уроженца Москвы и на старте этого сезона. В 12 матчах регулярки он набрал всего одно очко при отрицательном показателе полезности (-4) и уже в конце сентября окончательно выпал из состава команды Дэйла Хантера. Именно хоккейные проблемы, судя по всему, и оборвали жизнь совсем молодого парня.

Что стало причиной смерти хоккеиста, ни клуб, ни лига не сообщают. Скупые подробности инцидента приводит лишь городской портал The London Free Press. Как утверждает источник, тело Казбекова было найдено в субботу в районе восьми утра на перекрестке возле роскошного многоэтажного дома. При этом в примечании к статье издание приводит телефоны службы психологической помощи и горячей линии организации Talk Suicide Canada.

По нашим данным, полиция действительно рассматривает версию, что Казбеков покончил с жизнью незадолго до выезда на тренировку — предположительно, он оставил предсмертное сообщение.

Хоккейный отдел «СЭ» выражает соболезнования родным, близким и друзьям Абакара Казбекова.