Суперталант из Америки побил исторический рекорд Кучерова! Через год он будет фаворитом драфта НХЛ

Джеймс Хагенс набрал 22 очка за 6 матчей — и сыграет в финале с Канадой.

Вы могли не заметить, но в Финляндии в эти дни подходит к концу очередной юниорский чемпионат мира. Проходит он, само собой, вновь без участия сборных России и Белоруссии, которые вынуждены вариться в собственном соку, иногда разбавляя матчи друг с другом встречами с казахстанскими хоккеистами. И разве кого-то удивляет, что сборная США играючи пробилась в финал, не встретив на пути к нему никакого сопротивления?

Гегемония звездно-полосатых на юниорском уровне уже давно стала обыденностью. На ЮЧМ американцы начали доминировать задолго до международного бана наших юниоров. Именно им с огромным отрывом принадлежит рекорд турнира по количеству золотых медалей — 11. Для USA Hockey это соревнование — главная выставка достижений Национальной программы развития (USNTDP), созданной в конце 90-х и собирающей всех главных талантов страны в одну команду. Из-за этого юниорский чемпионат мира для американцев даже приоритетнее молодежного.

Не стал исключением и этот год. Команда Ника Фора катком проехалась по группе А, последовательно разгромив словаков (9:0), норвежцев (8:2), латвийцев (7:1) и даже привычно крепких финнов (9:4). Небольшие проблемы Штаты испытали лишь в четвертьфинале, где промучились половину матча об упертых швейцарцев, но все же уверенно отправили их отдыхать (4:0).



Сегодня же сборная США вновь расправилась со сверстниками из Словакии (7:2) и в третий раз за три года вышла в финал, где впервые с 2013 года сыграет с Канадой. Причем этот матч стал по-настоящему историческим. Всему виной — лидер американцев Джеймс Хагенс, который сделал три голевые передачи и побил рекорд Никиты Кучерова по очкам за турнир (21), установленный в далеком 2011-м.

Фамилия Хагенса начала греметь еще в 2022-м, когда он в составе команды U-17 издевательски легко выиграл Мировой Кубок вызова, став с 21 (8+13) очков его лучшим бомбардиром. Однако тогда он немного ушел в тень своего бывшего партнера по звену Коула Эйзермана, который повторил достижение Александра Овечкина по количеству голов на турнире (12) — про одного из сильнейших снайперов предстоящего драфта мы уже писали большой текст осенью 2022 года. Зато весной 2023-го Джеймс поехал на свой первый ЮЧМ со старшей сборной 2005 года и стал вместе с ней чемпионом.

Этой же весной ни у кого нет сомнений: именно топ-центр из деревушки на Лонг-Айленде — настоящий вожак парней Фора и сильнейший американец 2006 года рождения. К слову, тренер Джеймса называет его «нечто среднее между Джеком Хьюзом и новичком экс-«Аризоны» Логаном Кули».



В отличие от Эйзермана, Хагенс из-за поздней даты рождения выйдет на драфт только летом 2025 года. Но уже сейчас многочисленные скауты и аналитики называют ньюйоркца его главным фаворитом. Настолько доминирующее впечатление на них не производит даже несколько переоцененный канадец Майкл Миса, получивший в прошлом сезоне исключительный статус в лиге Онтарио.

При этом в юниорской лиге США, где играет команда Национальной программы, у плеймейкера цифры более чем приличные, но отнюдь не рекордные. В минувшем сезоне он так и не смог замахнуться на достижения Ар Джея Амбергера (68 очков, 1999/2000), Энди Хилберта (58 очков, 1998/1999) и Джека Хьюза (54 очка, 2017/2018). А вот от личного рекорда Остона Мэттьюса (48 очков, 2014/2015) его отделил всего один результативный балл.

«Его игра — это высококлассное катание и плеймейкерские способности. Его движения кажутся такими легкими. Он проворен и ловок. Его лезвия динамичны, легки, подвижны и регулируемы. Он катит с высокой скоростью и великолепно ускоряется благодаря его переступаниям и мощным толчкам.

Джеймс по-настоящему изящен в роли распасовщика и при необходимости доставить шайбу на свободное пространство. Хагенс впечатляюще действует на ограниченном пространстве и еще более впечатляюще играет на открытом льду, заставляя соперников жаться к воротам и вставать на пятки всякий раз, когда получает шайбу.

Хагенс — хитрец, который постоянно пробует что-то новое и не боится принимать смелые решения. Он готов совать свой нос в грязные зоны, играть до конца в отборе и сражаться у бортов», — так описывает его сильные стороны Скотт Уилер из The Athletic.



Не смущает скаутов даже скромный рост американца — всего 178 сантиметров. Заставляет закрывать глаза на него классный объем мышечной массы и природная сила, которая позволяет ему не выглядеть мальчиком для битья при столкновении с более габаритными соперниками. «Когда дело доходит до физической подготовки, он безумец. Он способен напрягать себя умственно так же сильно, как и физически, чтобы получить то, что хочет», — говорит его личный тренер по физподготовке Бен Брокау.

В следующем году Хагенса ждет преддрафтовый год в NCAA и Бостонский колледж — альма-матер Джонни Годро, Криса Крайдера, Брайана Джионты, Брукса Орпика и десятка других известных энхаэловцев. Там же будет играть и его старший брат Майкл, родившийся на год раньше. Ради них Джеймс отказался от вариантов с поступлением в Гарвард и развитием в юниорской лиге Онтарио, где его по пути Патрика Кейна хотел повести «Лондон» Дэйла Хантера.

А в воскресенье он может еще раз обновить рекорд результативности ЮЧМ в финальном матче против Канады.