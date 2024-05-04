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Юниоры

Сегодня, 21:45

Суперталант из Америки побил исторический рекорд Кучерова! Через год он будет фаворитом драфта НХЛ

Американец Хагенс побил рекорд Кучерова по очкам на ЮЧМ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Джеймс Хагенс (слева) и его партнеры по сборной США празднуют шайбу в полуфинале ЮЧМ против Словакии (7:2).
Фото https://www.iihf.com/
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Джеймс Хагенс набрал 22 очка за 6 матчей — и сыграет в финале с Канадой.

Вы могли не заметить, но в Финляндии в эти дни подходит к концу очередной юниорский чемпионат мира. Проходит он, само собой, вновь без участия сборных России и Белоруссии, которые вынуждены вариться в собственном соку, иногда разбавляя матчи друг с другом встречами с казахстанскими хоккеистами. И разве кого-то удивляет, что сборная США играючи пробилась в финал, не встретив на пути к нему никакого сопротивления?

 
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Гегемония звездно-полосатых на юниорском уровне уже давно стала обыденностью. На ЮЧМ американцы начали доминировать задолго до международного бана наших юниоров. Именно им с огромным отрывом принадлежит рекорд турнира по количеству золотых медалей — 11. Для USA Hockey это соревнование — главная выставка достижений Национальной программы развития (USNTDP), созданной в конце 90-х и собирающей всех главных талантов страны в одну команду. Из-за этого юниорский чемпионат мира для американцев даже приоритетнее молодежного.

Не стал исключением и этот год. Команда Ника Фора катком проехалась по группе А, последовательно разгромив словаков (9:0), норвежцев (8:2), латвийцев (7:1) и даже привычно крепких финнов (9:4). Небольшие проблемы Штаты испытали лишь в четвертьфинале, где промучились половину матча об упертых швейцарцев, но все же уверенно отправили их отдыхать (4:0).


Сегодня же сборная США вновь расправилась со сверстниками из Словакии (7:2) и в третий раз за три года вышла в финал, где впервые с 2013 года сыграет с Канадой. Причем этот матч стал по-настоящему историческим. Всему виной — лидер американцев Джеймс Хагенс, который сделал три голевые передачи и побил рекорд Никиты Кучерова по очкам за турнир (21), установленный в далеком 2011-м.

 

Фамилия Хагенса начала греметь еще в 2022-м, когда он в составе команды U-17 издевательски легко выиграл Мировой Кубок вызова, став с 21 (8+13) очков его лучшим бомбардиром. Однако тогда он немного ушел в тень своего бывшего партнера по звену Коула Эйзермана, который повторил достижение Александра Овечкина по количеству голов на турнире (12) — про одного из сильнейших снайперов предстоящего драфта мы уже писали большой текст осенью 2022 года. Зато весной 2023-го Джеймс поехал на свой первый ЮЧМ со старшей сборной 2005 года и стал вместе с ней чемпионом.

 
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Этой же весной ни у кого нет сомнений: именно топ-центр из деревушки на Лонг-Айленде — настоящий вожак парней Фора и сильнейший американец 2006 года рождения. К слову, тренер Джеймса называет его «нечто среднее между Джеком Хьюзом и новичком экс-«Аризоны» Логаном Кули».


В отличие от Эйзермана, Хагенс из-за поздней даты рождения выйдет на драфт только летом 2025 года. Но уже сейчас многочисленные скауты и аналитики называют ньюйоркца его главным фаворитом. Настолько доминирующее впечатление на них не производит даже несколько переоцененный канадец Майкл Миса, получивший в прошлом сезоне исключительный статус в лиге Онтарио.

 

При этом в юниорской лиге США, где играет команда Национальной программы, у плеймейкера цифры более чем приличные, но отнюдь не рекордные. В минувшем сезоне он так и не смог замахнуться на достижения Ар Джея Амбергера (68 очков, 1999/2000), Энди Хилберта (58 очков, 1998/1999) и Джека Хьюза (54 очка, 2017/2018). А вот от личного рекорда Остона Мэттьюса (48 очков, 2014/2015) его отделил всего один результативный балл.

«Его игра — это высококлассное катание и плеймейкерские способности. Его движения кажутся такими легкими. Он проворен и ловок. Его лезвия динамичны, легки, подвижны и регулируемы. Он катит с высокой скоростью и великолепно ускоряется благодаря его переступаниям и мощным толчкам.

 
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Джеймс по-настоящему изящен в роли распасовщика и при необходимости доставить шайбу на свободное пространство. Хагенс впечатляюще действует на ограниченном пространстве и еще более впечатляюще играет на открытом льду, заставляя соперников жаться к воротам и вставать на пятки всякий раз, когда получает шайбу.

Хагенс — хитрец, который постоянно пробует что-то новое и не боится принимать смелые решения. Он готов совать свой нос в грязные зоны, играть до конца в отборе и сражаться у бортов», — так описывает его сильные стороны Скотт Уилер из The Athletic.


Не смущает скаутов даже скромный рост американца — всего 178 сантиметров. Заставляет закрывать глаза на него классный объем мышечной массы и природная сила, которая позволяет ему не выглядеть мальчиком для битья при столкновении с более габаритными соперниками. «Когда дело доходит до физической подготовки, он безумец. Он способен напрягать себя умственно так же сильно, как и физически, чтобы получить то, что хочет», — говорит его личный тренер по физподготовке Бен Брокау.

В следующем году Хагенса ждет преддрафтовый год в NCAA и Бостонский колледж — альма-матер Джонни Годро, Криса Крайдера, Брайана Джионты, Брукса Орпика и десятка других известных энхаэловцев. Там же будет играть и его старший брат Майкл, родившийся на год раньше. Ради них Джеймс отказался от вариантов с поступлением в Гарвард и развитием в юниорской лиге Онтарио, где его по пути Патрика Кейна хотел повести «Лондон» Дэйла Хантера.

А в воскресенье он может еще раз обновить рекорд результативности ЮЧМ в финальном матче против Канады.

Никита Кучеров
НХЛ
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