«Где скорая?» Роману Ротенбергу грозит дисквалификация за мат во время матча детских команд

18 ноября, 20:00
Спортивно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея Москвы (ФХМ) рассмотрит поведение главного тренера клуба «Красная машина Юниор» Романа Ротенберга во время матча против «АКМ». 44-летний специалист за использование нецензурной лексики может получить дисквалификацию.
Инцидент произошел 15 ноября во время матча первенства Москвы среди хоккеистов 2014 года рождения. В одном из моментов игрок команды Ротенберга Артем Султангареев влетел головой в борт после попытки забросить шайбу. Когда ему оказывали помощь на скамейке, Роман Борисович закричал: «Где скорая?», используя также матерные выражения. В итоге мальчика все же увезли в больницу в Новомосковске, в тот же день он был отпущен домой, показаний для госпитализации не выявили.
«Помощь Султангарееву врачом команды и бригадой СМП была оказана максимально оперативно, при этом бригада арбитров также максимально быстро отреагировала на ситуацию, возникшую в результате случайного столкновения головы игрока с бортом», — сообщили в Telegram-канале ФХМ.
Во вторник, 18 ноября, Федерация хоккея Москвы сообщила, что поведение Ротенберга, использовавшего нецензурную лексику во время матча детских команд, будет вынесено на заседание спортивно-дисциплинарного комитета.
Как отметили в организации, в указанном матче бригада арбитров действовала «в полном соответствии с правилами, должностными инструкциями и неписаными правилами о человеческом участии и взаимопомощи».
«Мы желаем скорейшего возвращения на лед Артему Султангарееву и призываем оставить выбор средств и методов оказания медицинской помощи исключительно людям, для которых это является профессиональной обязанностью», — заключили в ФХМ.
Теперь с 1 января 2026 года все игроки в первенстве Москвы будут обязаны использовать спортивные капы для предотвращения сотрясений мозга.
Что касается Ротенберга, то, согласно пункту 4.2 Приложения 11 Регламента турнира сезона-2025/26 («Наказание, накладываемое на представителя команды, который, находясь на льду, вне льда и в любом месте на арене, участвует в конфронтации или драке»), ему грозит от трех до семи матчей дисквалификации. Решение спортивно-дисциплинарного комитета должно быть объявлено на этой неделе.
Напомним, экс-тренер СКА вошел в совет директоров московского «Динамо» в начале июля. Перед ним стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея.
«Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков», — говорилось в сообщении бело-голубых.
Вяземский
Подскажу. Потому, что безграмотных много
19.11.2025
Spacewalker
Вот тут несмотря на неоднозначное отношение к самой персоне Романа Борисовича надо понять и простить, всё же на кону здоровье ребёнка и в пылу эмоций может произойти всякое, в том числе и выплеск этих эмоций в виде старого доброго русского мата:wink:
19.11.2025
DaviT MosKv
Может и я бы не сдержался. Не буду кидать в него камень.
19.11.2025
Пан Юзеф
Вот именно! Поглядим мы на тех, кто посмеет обвинить Романа Борисовича!
18.11.2025
Марко Петкович
Роман Борисыч - наше все. Это лучшее что есть в хоккее.
18.11.2025
Dexterous
Роман Борисович и мат, Как инь и янь - неразделимы, Романа в спорт привел лишь блат, Папаши и его друзей галимых…
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну да. Если не предотвратить, то хотя бы снизить. За счёт амортизации.
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
Ну не, дядь Давлет. Это какой-то совсем уж лютый зашквар с твоей стороны.
18.11.2025
tatarin
Да к тому же такая искренняя, бескорыстная и по-человечески эмоциональная!
18.11.2025
Haiaxi
В пылу волнения за ребёнка выругался. Можно простить
18.11.2025
Робин из Локсли
Там до него насрано было.
18.11.2025
Filin63
Что то его много становится в последнее время. Никак Динамо скоро возглавит?
18.11.2025
Робин из Локсли
Воспитанников могли подбросить враги. С целью опорочить светлый образ Романа Борисовича.
18.11.2025
Yashma Inv1
Что вы такое говорите. У такого воспитанного человека не может быть таких невоспитанных воспитанников.
18.11.2025
ANTI BOMG
Бомж перебрался в Москву, чтобы ее засрать
18.11.2025
Sergey Markelov
Пожизнено отлучить от хоккея запятая точка
18.11.2025
Пан Юзеф
С каких пор в России наказуема забота о ребенке?!
18.11.2025
Желтый полосатик
Россия, чуешь этот странный зуд? Три .......... по тебе ползут (В оригинале было "три Михалкова", но в современных реалиях фамилию в стихе уместнее поменять)
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
озвучтьте пож.какого вида наказание и даже пару каких,? чтобы он угомонился по вашему? то что Ротенберги давно и надолго и в Динамо и в хоккее это и слепому понятно. принимайте это как данность
18.11.2025
Кот
Потомственным неодворянам Высочайшим повелением дозволено всё !!! Остальные — "в очередь, сукины дети, в очередь"...
18.11.2025
Slim Tallers
Как там,у Юрия Олёши,было - "Ни дня без строчки". А тут ни дня без Ротенбергов. Засрали весь Интернет.
18.11.2025
m33
А что, Роман Борисович за детей взялся?
18.11.2025
rotkiv
Еврейский мальчик даже материться умеет, ромка а тебя мама не заругает ?
18.11.2025
sergsteed
давно не было клоуна в ленте
18.11.2025
Pol Pol
Ему то ? Да вы ... шуткуете ! Вся страна тока и делает, что кроет матом, с утра до вечера и после отбоя тоже ... вы чего тут понты то нарезаете ?! И какой дэбил, в такое может поверить, а ... хотелось бы посмотреть на эту рожу ! Да он сам ... кому хош штраф выпишет и призовёт куда надо ! Кому вы тут ... лепите ?! Заметка, блин, в стенгазете, про Пионэра Рому .... Егорка, явно говнеца обьелся !
18.11.2025
Gagiga
Я не про Рому, пардоньте - наличие капы может предотвратить сотряс? Я думал она только зубы защищает. Пацан въехал головой в борт и капа бы спасла его от СГМ?
18.11.2025
Gordon
Вот хоть бы пару раз наказали его нормально за всякую дрянь - тогда может и начал бы себя адекватно вести. А так хлебайте и дальше от этого, простите, "многостаночника".
18.11.2025
Gordon
Угомонись
18.11.2025
Александр Киреенко
Это позор ещё какое то. Если не будит наказания будит ясность почему все так плохо унас
18.11.2025
Давлет Нурпиисов
чмо... я бы посмотрел на твою инеллигентную морду и на ваш оксфордский выговор , если бы ваш сын или близкий родственник влетел башкою об борт
18.11.2025
AleSSio87
это ссаное дерьмо всплывёт везде, где только можно
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
Всюду опозорится
18.11.2025
Робин из Локсли
Это какая то ошибка. Роман Борисович известен всем как глубоко верующий и интеллигентнейший человек, прекрасный исполнитель бальных танцев и ценитель редких вин. Думаю что всё было с точностью до наоборот и именно дети, грязно матерились в присутствии Романа Борисовича.
18.11.2025