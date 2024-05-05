Фантастический финал Канады и США на ЮЧМ! Новый наследник Гретцки оставил американцев без золота

Знакомьтесь, Гевин Маккенна.

Юниорский чемпионат мира

Финал

США U-18 — Канада U-18 — 4:6 (1:0, 2:2, 1:4)

Голы: Хамфрис — 2 (Хенслер), 19:08 — 1:0. Ритчи — 3 (Шефер, Мьюс), 25:31 — 1:1. Айзерман — 3 (бол., Хатсон), 28:31 — 2:1. Хатсон — 2 (Вансай, Скэхэн), 33:04 — 3:1. Маккенна — 2 (бол., Игинла, Мьюс), 35:40 — 3:2. Маккенна — 3 (бол., Игинла, Мартон), 50:25 — 3:3. Бодуа — 1 (бол., Ритчи), 53:40 — 3:4. Игинла — 2 (бол., Маккенна, Мьюс), 54:19 — 3:5. Цимер — 2 (Эмери, Хатсон), 55:36 — 4:5. Маккенна — 4 (п.в., Джордж), 58:42 — 4:6.

Вратари: Кемпф — Джордж.

Штраф: 19 — 8.

Броски: 35 (12+19+4) — 26 (6+5+15).

Судьи: Ведин, Эстерберг.

5 мая. Эспоо. Espoo Metro Areena (2nd Rink).

Состав участников финала юниорского чемпионата мира получился максимально предсказуемым — в нем столкнулись две команды, не потерпевшие на ЮЧМ ни одного поражения. Именно США и Канаду изначально называли фаворитами турнира в финском Эспоо. И свой статус две североамериканские юниорки достаточно легко подтвердили.

Давно уже доминирующие на ЮЧМ американцы привезли в Финляндию традиционно мощный и сплоченный состав без слабых мест, который наигрывался на протяжении двух лет в Национальной программе развития. Во главе его оказался претендент на первый пик драфта-2025 Джеймс Хагенс, перекрывший в полуфинале исторический рекорд Никиты Кучерова по количеству очков на турнире (22 против 21). Поддерживала же его целая россыпь игровичков, которых в последние годы стабильно выпускает конвейер NTDP.

Довольно симпатичный ростер на этот раз собрали и канадцы, чье отношение к первенству мира U-18 гораздо более прохладное, нежели у соседей. В юниорскую сборную традиционно не отпускают хоккеистов, которые играют на поздних стадиях плей-офф в CHL. Именно поэтому команда Гардинера Макдугалла полетела в Европу без топ-проспектов Сэма Дикинсона, братьев Люка и Майкла Миса, Зейна Пареха и других видных игроков. Недосчитались «Кленовые» также нападающего Беркли Каттона, котирующегося на уровне топ-3 ближайшего драфта, — еще немного поиграть в хоккей ему помешала травма.

А вот главный фаворит предстоящего распределителя Маклин Селебрини, чей сезон в студенческой NCAA закончился еще 11 апреля, сам отказался от поездки в Страну тысячи озер ради попадания на взрослый ЧМ в Остраве. Зато в составе оказался очередной уберфорвард Гевин Маккенна, который будет задрафтован лишь в 2026-м, и его партнер по тройке Портер Мартон — в полуфинале со шведами они сумели войти в историю и перекрыть достижение Тайсона Джоста и все того же Селебрини по количеству очков на ЮЧМ для канадцев.

В последний раз турнирная сетка сталкивала США и Канаду в финале в 2013 году в предолимпийском Сочи, когда на турнире солировал 15-летний Коннор Макдэвид. Тогда золото досталось родоначальникам хоккея, у которых подобралась чуть более мастеровитая и статусная команда. Только этим вечером все котировки были в пользу американцев, которые легко убрали со своего пути всех своих предыдущих соперников.

«Звездно-полосатые» не заметили никого в группе А, последовательно разгромив словаков (9:0), норвежцев (8:2), латвийцев (7:1) и даже привычно крепких финнов (9:4). Небольшие проблемы Штаты испытали лишь в четвертьфинале, где промучились половину матча с упертыми швейцарцами, но все же уверенно отправили их отдыхать (4:0), а вчера вновь поиздевались над сверстниками из Словакии (7:2). Однако парни импозантного усача Макдугалла сегодня сумели создать дико симпатичной и ультраатакующей команде Ника Фора большие сложности.

Фото Global Look Press

Куда более креативные американцы начали матч с позиции силы, прибрав игровое преимущество с первых смен. Поэтому случившаяся незадолго до конца стартовой двадцатиминутки шайба в раздевалку от Кристиана Хамфриса получилась отчасти вымученной, но более чем заслуженной.

Удивительно, что «кленовые» юниоры до боли напоминали своих старших товарищей, отлетевших несколько месяцев назад от чехов в четвертьфинале МЧМ: канадцы неплохо выглядели в движении, но действовали в атаке максимально топорно и крайне тяжело создавали реальные голевые моменты. А ведь именно руководителей Национальной программы развития США журналисты и функционеры из Канады еще лет десять назад обвиняли в штамповке прямолинейных бездушных роботов, которые умеют только бежать по рельсам и топтать соперника.

На 25-й минуте парни Макдугалла все-таки сумели ответить и сравнять, соорудив реализованный Райдером Ритчи выход «2 в 1». Но, пропустив нелогичный гол, США проснулись и в середине матча устроили настоящий кошмар голкиперу канадцев Картеру Джорджу. Сначала они напомнили, как роскошно у них работает большинство на этом турнире и в каком порядке бросок у наследника Остона Мэттьюса Коула Эйзермана. А через несколько смен — забросили еще одну усилиями оформившего 1+1 Коула Хатсона. Соотношение бросков в створ, горевшее на табло незадолго до гола от брата защитника «Монреаля», говорит о многом.

К счастью для Канады, у нее был мессия по фамилии Маккенна. Ближе к концу второго периода вундеркинд из Британской Колумбии нагло вылез на пятак и с неудобной руки всадил шайбу под перекладину Нику Кемпфу, вернув шансы на камбэк в третьей двадцатиминутке. Впрочем, это было только началом чуда его имени.

Он же стал спасителем Канады и в третьем периоде, сравняв счет на 51-й минуте. Вот только перевернуть игру с ног на голову и впервые выйти вперед его команде помог американец Тревор Коннелли, подаривший им пятиминутное большинство. И этим внезапно свалившимся на голову счастьем канадцы воспользовались сполна, сумев наказать американцев тремя роковыми шайбами.

Улетев в нокдаун, США сумели отыграть одну. Однако времени на собственный камбэк у них уже не оставалось. Точку же в матче поставил гениальный Маккенна, который на ближайшие пару дней стал самым популярным человеком в стране и героем многомиллионной хоккейной нации. Как объяснить итог матча, в котором «Кленовых» два периода возили лицом по льду? Все просто — это Канада. Разве нужны здесь еще какие-то пояснения?