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Юниоры

29 апреля, 23:20

Канаду опять разгромили на чемпионате мира без России. Второй раз за турнир!

Сергей Ревенко
Корреспондент
Швеция — Канада — 7:2.
Фото IIHF
США — Словакия — 7:1.
Фото IIHF
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Североамериканские юниоры уступили Швеции в полуфинале.

Юниорский чемпионат мира-2023. Полуфинал
США — Словакия — 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
Голы: Смит — 2 (Перро, Леонард), 4:16 — 1:0. Хатсон — 1 (Мур, Фортескью), 14:18 — 2:0. Смит — 3 (бол., Перро, Буйум), 19:26 — 3:0. Смит — 4 (Хатсон, Леонард), 20:50 — 4:0. Гуццо — 1 (Нельсон, Фортескью), 23:44 — 5:0. Дворски — 2 (Седзо, Пекарчик), 31:16 — 5:1. Нельсон — 2 (Миннетян), 57:15 — 6:1. Айзерман — 1 (бол., Миннетян, Гуццо), 58:45 — 7:1.
Вратари: Огастин — Урбан (Фурштен, 24:20).
Штраф: 8 — 33.
Броски: 50 (23+9+18) — 28 (8+15+5).
Судьи: Кадье, Эрикссон.
29 апреля. Базель. St. Jakobshalle.

Путь до полуфинала

Сборная США идеально стартовала на юниорском чемпионате мира в Швейцарии и выиграла все четыре игры на групповой стадии. Причем три из них — разгромно. Латвия (7:1), Норвегия (12:1) и Швейцария (10:0) не оказали никакого сопротивления, а побороться смогла только Финляндия (8:4).

Словаки всего дважды победили на групповой стадии (3:2Б с Чехией и 6:4 с Германией), а проиграли заметно более сильным соперникам (3:5 против Швеции и 3:4 от Канады).

В четвертьфинале произошла небольшая сенсация: словаки неожиданно победили Финляндию (3:2) и попали на США, которые без серьезных проблем справились с Чехией (4:1).

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Выиграл тот, у кого больше звезд

Американцы привезли в Швейцарию мощный состав. Здесь есть будущие участники первого раунда драфта НХЛ-2023 (Уилл Смит, Гейб Перро, Райан Леонард и Оливер Мур), а еще несколько талантливых 16-летних хоккеистов, которым пророчат звездное будущее — защитник Коул Хатсон и форвард Коул Эйзерман.

Свой статус фаворита американцы стали доказывать с первых атак. Для звездно-полосатых стало нормальным на протяжении минуты (иногда и больше) не вылезать из чужой зоны, неспешно разыгрывая шайбу под опасный бросок. Правда, такая тактика не особо работала и большую часть шайб США забросили на скорости. Например, форвард Уилл Смит оформил хет-трик в этой встрече, а два его гола из трех были забиты после молниеносных контратак.

Помимо форвардов, на льду выделялся 16-летний защитник Хатсон. Его рост — 173 сантиметра, старший брат хоккеиста Лэйн в ближайшие годы станет новой звездой «Монреаля». Коул — техничный защитник, который быстро реагирует на происходящее на льду и принимает классные решения. Например, вот так он забил сам, а затем отдал классную голевую передачу на Смита.

Главная звезда сборной Словакии — 18-летний центр Далибор Дворски, которого видят в первой десятке драфта НХЛ-2023. Этот парень в нынешнем сезоне поиграл на разных уровнях шведского АИКа, так что для него ЮМЧ — серые будни. Однако против такого сильного соперника у Дворски получалось мало. Его красивые проходы к воротам ломались о крепкую оборону, а под конец матча финтить не давала усталость — он будто и не уходил со льда вторую половину встречи. Поэтому свою единственную шайбу парень забросил с метра в пустой угол ворот.

После победы над Финляндией от Словакии ожидали небольшую надежду на еще одну сенсацию, однако полуфинал оказался для этой команды потолком.

Швеция — Канада — 7:2 (2:2: 4:0, 1:0)
Голы: Селебрини — 3 (бол., Морен, Хайдт), 4:31 — 0:1. Виландер — 1 (бол., Унгер Серум, Штенберг), 6:59 — 1:1. Макдонелл — 1 (Аллен, Кристол), 14:07 — 1:2. Эдстрем — 2 (Хуртиг, Штенберг), 14:34 — 2:2. Штенберг — 3 (Бергстрем, Сандин Пелликка), 23:57 — 3:2. Эдстрем — 3 (Унгер Серум, Штенберг), 32:47 — 4:2. Вальберг — 1 (бол., Унгер Серум, Виландер), 34:01 — 5:2. Штенберг — 4 (Унгер Серум, Эдстрем), 38:50 — 6:2. Форсфьял — 1 (бол., Сандин Пелликка, Дауэр Нильссон), 53:54 — 7:2.
Вратари: Эрлиден — Бьярнасон (Д'Эгли, 20:00).
Штраф: 70 — 16.
Броски: 29 (6+15+8) — 35 (13+8+14).
Судьи: Брандер, Хебайзен.
29 апреля. Базель. St. Jakobshalle.

Путь до полуфинала

Одно из самых интересных противостояний этого плей-офф. В первой же игре ЮЧМ шведы разгромили канадцев со счетом 8:0. Затем еще дважды победили всухую Чехию (2:0) и Германию (3:0) и обыграли Словакию (5:3). Канада после неожиданного поражения с таким же счетом разгромила Германию (8:0), победила Словакию (4:3) и Чехию (8:3).

В четвертьфинале турнира обе сборные не испытали серьезных проблем: Швеция обыграла Латвию (6:1), а Канада справилась со Швейцарией (7:3).

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Потеря вратаря изменила все

Для Канады этот матч был важным и особенным: нужно было отомстить Швеции за разгром на групповой стадии. Поэтому игра стартовала на высочайших скоростях и с большим количеством бросков. Нужно ли удивляться тому, что в первом периоде было заброшено четыре шайбы?

Обратите внимание на 17-го номера у Канады — это совсем еще юный форвард Маклин Селебрини. Техничный форвард, который очень здорово бросает в касание в стиле... Александра Овечкина. Такие шайбы 16-летний канадец уже забивал на этом ЮЧМ, а также у себя в чемпионате по ту сторону океана.

Но ключевым моментом в матче стали вовсе не голы в первые 20 минут встречи. 18-летний шведский форвард Ноэль Норд в концовке первого периода пятой точкой влетел в голову канадскому голкиперу Карсону Бьярнасону, после чего вратаря пришлось менять.

Однако сменщик — Габриэль Даигле — оказался совсем не готов. Во втором периоде Швеция забросила сразу четыре шайбы в ворота новичка и организовала себе комфортное преимущество. Главный герой этой сборной — форвард Отто Стенберг, который мучил Канаду еще и в первом матче на турнире. Тогда 17-летний капитан записал на свой счет 4 (2+2) очка, а тут сделал 5 (2+3) только за два периода.

У канадцев была возможность хотя бы посмотреть в сторону камбэка: в концовке второго периода большой пятиминутный штраф получил автор гола Том Вилландер. Однако все пять минут большинства канадские хоккеисты едва заходили в зону, а когда получалось расставиться, возникали трудности с нанесением бросков. Объяснить это можно тактикой Канады в большинстве: отдать пас под бросок Селебрини. Швеция этот орешек раскусила после первой же шайбы канадцев, а сам Маклин в итоге стал заложником своей фишки. В тот момент, когда от него потребовалось проявить себя с неожиданной стороны, молодой и неопытный форвард раз за разом просто бездумно бросал.

США — Словакия — 7:1.
IIHF

Кто фаворит финала США — Швеция?

Второй год подряд за золото юниорского чемпионата мира сыграют сборные США и Швеции. В прошлый раз «Тре Крунур» победили соперника со счетом 6:4, и теперь у американцев есть отличная возможность отыграться. Этот финал будет интересен тем, что в решающей встрече сойдутся сборные, которые по ходу турнира не испытали по-настоящему серьезных проблем и ни разу не отдавали соперникам хотя бы одно очко.

Определить фаворита в их противостоянии будет непросто: у США сыгранные сочетания, которые выступают вместе уже несколько лет в молодежных лигах, плюс ряд звездных игроков в составе, которые идут в лидерах ЮЧМ в качестве бомбардиров. У Швеции не менее опытные хоккеисты: в своем юном возрасте они уже дебютировали за главные команды национальных чемпионатов. И играет шведская команда аккуратнее. Можно сказать, что по-взрослому. В отличие от взрывных американцев, которые могут уйти на смену, оставив шайбу без контроля в своей зоне.

Учитывая, сколько «сухарей» оформила Швеция на этом турнире, им по силам остановить забивного соперника.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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