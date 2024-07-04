«Ак Барс» и ЦСКА возвращают россиян из Америки. Какие деньги они готовы платить?

Инсайды недели от «СЭ».

Где окажется Барабанов?

После истечения срока контракта с «Сан-Хосе» Александр Барабанов планировал продолжить карьеру в Северной Америке, но на днях заключил договор с агентством Winners, которое будет заниматься поиском работы в России. По нашей информации, у Барабанова есть предложения из НХЛ, но он не хочет играть в третьем-четвертом звеньях, а место в топ-6 ему никто гарантировать не может.

Как стало известно «СЭ», один из основных претендентов на Барабанова — «Ак Барс». Изначально форвард планировал продолжить карьеру в Москве или Санкт-Петербурге, но руководство казанского клуба уже несколько раз выходило на игрока и выражало заинтересованность в подписании контракта. Преимущество «Ак Барса» по сравнению с ЦСКА и особенно СКА — куда меньшая конкуренция за игровое время. В Казани Барабанов будет главной звездой наряду с Дмитрием Яшкиным и вполне может рассчитывать на контракт с зарплатой 75-80 миллионов рублей.

При взгляде на состав казанцев бросается в глаза недостаток креативных нападающих, и менеджмент частично решил эту проблему, договорившись о подписании контракта с канадцем Ником Петаном. К игроку проявлял интерес «Металлург», но Петан выбрал Казань. По информации «СЭ», зарплата Ника составит около 65 миллионов рублей в год. Петан должен стать первым центром казанцев и получить место в первой спецбригаде большинства.

Дамир Жафяров. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Барыс» усиливает атаку

После назначения на пост главного тренера Дэвида Немировски казахстанский клуб принялся за усиление состава. После обмена из СКА Никиты Камалова и подписания опытного канадского защитника Натана Болье в «Барысе» принялись за усиление атакующей линии.

Главным новичком «Барыса» стал нападающий Дамир Жафяров — пожалуй, главная звезда «Торпедо» Немировски. По информации «СЭ», зарплата Жафярова составит около 550 тысяч долларов в год. Дамир должен перезапустить карьеру после неудачного прошлого сезона, когда у него последовательно не получилось в «Ак Барсе» и «Авангарде». У Немировски он точно может рассчитывать на доверие, поэтому стоит ожидать от Жафярова куда более яркой игры.

Американский нападающий Си Джей Смит тоже не слишком удачно провел прошлый сезон, показав довольно заурядные цифры в финском «Ювяскюля» (20 очков в 33 матчах). Но в АХЛ у него было несколько приличных сезонов. По нашей информации, зарплата Смита составит 350 тысяч долларов в год.

Самым громким трансфером астанчан может стать один из фигурантов секс-скандала с канадской молодежкой Майкл Маклауд. Один из участников инцидента Диллон Дюбе уже оказался в КХЛ, подписавшись с минским «Динамо». По условиям досудебного соглашения, участники скандала не могут играть в одной команде, так что минчане сразу выбыли из борьбы за Маклауда. А вот «Барыс» предлагает игроку очень выгодные условия — теперь выбор за ним.

Иван Просветов. Фото из соцсетей Ивана Просветова

ЦСКА: каким будет состав армейцев?

То, что ЦСКА предстанет обновленным в следующем сезоне, — давно не секрет. Армейцы расстались с рядом лидеров, а на посту главного тренера Сергея Федорова заменил Илья Воробьев. Вот только с новичками до сегодняшнего дня у ЦСКА все непросто — из-за дела Ивана Федотова ИИХФ наложила запрет на совершение клубом международных трансферов. Вот и получилось, что армейцы лишь выменяли нападающего Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева».

Дело должно сдвинуться с мертвой точки в ближайшее время, когда КХЛ станет юридически независимой от ФХР — тогда ЦСКА сможет подписывать игроков из других лиг. Наготове сразу пять контрактов. По информации «СЭ», ЦСКА договорился о подписании с выступавшими в минувшем сезоне в Северной Америке вратарем Иваном Просветовым, защитником Никитой Охотюком, а также нападающими Русланом Исхаковым, Егором Афанасьевым и Денисом Гурьяновым.

Учитывая имеющийся у Воробьева костяк (защитники Нестеров, Дыбленко, Провольнев, Классон, нападающие Каменев, Мамин, Окулов, Карнаухов, Соркин, Абрамов), а также приобретение Дроздова, состав ЦСКА можно назвать одним из сильнейших в КХЛ. При этом не исключено, что помимо перечисленных игроков у армейцев еще будет как минимум один новичок.