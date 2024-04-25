Еженедельный сборник внутренней информации от отдела хоккея.

Браташ

Громкая новость пришла из Тольятти. По нашей информации, главный тренер «Лады» Олег Браташ в ближайшее время может покинуть свой пост. При этом ранее тренерский штаб «автозаводцев» лишился Павла Десяткова, который совсем скоро должен официально возглавить «Витязь» — именно местный 49-летний специалист отвечал за тактику и игровой рисунок команды, выполняя большой пласт работы.

Олег Браташ. Фото ХК «Лада»

Пока генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев опровергает эту информацию. Однако тут важно вспомнить, что один из центров принятия решений в клубе находятся далеко за пределами Тольятти. Собственно, именно там и было принято решении о прекращении сотрудничества с тренером, который дал более чем достойный результат в первый сезон после возвращения первого немосковского чемпиона страны в элиту.

Заменить Браташа в скором времени может Александр Савченков, который последние три сезона работал помощником Алексея Кудашова в «Динамо». Изначально он должен был заменить Десяткова в должности ассистента. Однако сейчас ситуация изменилась.

СКА ищет иностранного вратаря

Трансферная политика СКА в предстоящее межсезонье будет принципиально новой. Из-за ужесточения некоторых пунктов регламента КХЛ впервые за долгое время армейская команда больше потеряет игроков, чем приобретет. В клубе тем не мене, считают, что вратарская позиция требует усиления. Никита Серебряков играл в целом неплохо, хотя до своего прошлогоднего уровня в «Адмирале», когда стал лучшим в своем амплуа во всей лиге, не дотянул.

О целесообразности поиска ему конкурента можно спорить. Однако СКА в настоящий момент рассматривает приглашение иностранного вратаря, изучая все доступные на рынке варианты.

Хоккеисты СКА. Фото ХК СКА

В идеале таким кандидатом мог бы стать канадец Картер Харт, который замешан в деле о неподобающем поведении по отношению к одной даме. Ситуация осложняется тем, что ему и его товарищам по несчастью придется в течение сезона пару раз явиться в Канаду в суд. Понимания, к чему это приведет, нет, и в данной связи пока никто рисковать не будет.

Текущие вопросы важны, но надо думать и о будущем. СКА ведет активные переговоры с «Югрой» о приобретении 18-летнего Егора Заврагина — одного из самых талантливых вратарей мира в своей возрастной категории. Стороны достигли принципиального согласия о переходе и в настоящее время обсуждают условия компенсации.

Заврагин — очень интересный голкипер с большим будущим, который в течение сезона закрепился в ВХЛ, играя на равных с опытным Владимиром Сохатским. По предварительному плану в случае перехода в СКА он должен отправиться на год в аренду в «Сочи», чтобы сразу получить возможность попробовать свои силы в КХЛ.

Дела казанские

«Ак Барс» делает все, чтобы расстаться с защитником Вячеславом Войновым и нападающим Вадимом Шипачевым. Ранее опровержение от агента Станислава Романова уже было. Возможно, и новое тоже скоро появится. По информации «СЭ», ничего не изменилось — ветеранов ждет выкуп или перевод в список отказов, откуда их заберут клубы, не имеющие проблем с деньгами и потолком зарплат. У «Ак Барса» масштабные селекционные планы и надо освободить место в платежке, чтобы подписать новичков, а также продлить контракт с Кириллом Семеновым.

Тимур Билялов. Фото ХК «Ак Барс»

В четверг вечером агентство Winners, представляющее интересы Тимура Билялова, сообщило, что вратарь подпишет с «Ак Барсом» новый контракт сроком на два года. История получилась долгой, а развязка — предсказуемой. По информации «СЭ», вратарь будет зарабатывать 55 миллионов рублей за сезон. Больше оклад в лиге из представителей его амплуа только у Эдди Паскуале из «Барыса».

Переговоры были не самыми простыми. В некоторые моменты казалось, что мосты уже догорают. Сведения об интересе «Ак Барса» к опальному канадцу Картеру Харту, а также появление Билялова на радарах «Авангарда» и московского «Динамо» выглядели как мощные элементы взаимного давления. Контакты с другими клубами у представителей Билялова были. Но о степени их серьезности сейчас рассуждать уже бессмысленно. Нынешний вариант кажется идеальным и для Билялова, и для «Ак Барса». От добра добра искать не надо, когда дело идет об одном из лучших вратарей КХЛ.