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Инсайды по четвергам

Сегодня, 00:10

СКА готовит еще один трансфер, в «Салават» едет сильный канадский центр. Инсайды «СЭ»

Форвард «Сибири» Никита Шашков близок к переходу в СКА
И. Богун , М. Зислис , А. Хайруллин
Хоккеист «Сибири» Никита Шашков.
Никита Шашков.
Фото ХК «Сибирь»
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Традиционная рубрика по четвергам.

Шашков — в СКА?

Вот уже больше месяца судьба нападающего «Сибири» Никиты Шашкова находится в подвешенном состоянии. Квалификационное предложение клуба с незначительным повышением оклада парень в статусе ограниченно свободного агента не принял и правильно сделал — цифры там на порядок меньше, чем у его ровесника Ильи Морозова, получившего около 30 миллионов в год, — в 25 лет пора получать уже более серьезные деньги. Офершит от другого клуба силовой форвард не получил и уже не получит — квалификационное окно давно закрыто. Однако это не значит, что он останется в «Сибири» и согласится на условия Виктора Меркулова.

Долгое время одним из главных претендентов на Шашкова считался «Автомобилист», где его не первый год хочет видеть Николай Заварухин, работавший с ним еще в «Сибирских снайперах». Вот только директор екатеринбуржцев Максим Рябков не захотел делать офершит и платить регламентную компенсацию. Куда более осторожный интерес проявляли также «Авангард» и «Ак Барс».

Хоккеист «Сибири» Никита Шашков.
Никита Шашков.
Фото ХК «Сибирь»

Однако сейчас к приобретению форварда находится ближе всех питерский СКА, где опять пытаются провести точечную селекцию с двумя десятками трансферов. И зная, как Роман Ротенберг любит игроков подобного плана, в этом нет ничего удивительного. В его вертикальный хоккей со ставкой на объем катания и скорость Шашков впишется без проблем.

Главный вопрос: что может получить «Сибирь» взамен? В этой ситуации Меркулов мог бы выдернуть из питерской системы несколько игроков на будущее. Тем более что армейцы в последнее время достаточно охотно расстаются с молодыми активами — достойных нераскрытых игроков в кармане у Ротенберга полно. Только новому генменеджеру новосибирцев в свой первый сезон нужны люди, которые усилят первые звенья здесь и сейчас.

Роман Ротенберг. Как Ротенберг опять вписал СКА в потолок зарплат? Расторжения на 350 миллионов и лазейки в регламенте КХЛ

Условные Осипов, Лазутин и Семен Демидов — это потенциально здорово. Но когда они заиграют, и заиграют ли вообще? Так что не удивляйтесь, если Новосибирск получит деньги, которые можно потратить на не менее условного Теему Пулккинена. В нынешней ситуации менеджменту сибиряков нужны люди, которые помогут решить задачу попадания в плей-офф и сохранить рабочие места на следующий сезон.

Нэйтан Тодд.
Фото Соцсети

«Салават» подписал центра во второе звено

«Салават Юлаев» подписал канадского нападающего Нэйтана Тодда. В среду расторг соглашение с «Сан-Хосе», а уже после этого 28-летний центрфорвард официально заключил контракт с уфимским клубом сроком на один год. Ассистент генерального менеджера «Шаркс» Джо Уилл днем ранее сообщил о том, что игрок заявил руководству о желании продолжить карьеру в России. По нашим данным, зарплата хоккеиста составит около 60 миллионов рублей за сезон.

Фамилия Тодда давно фигурировала среди легионеров, готовых рассматривать варианты в КХЛ. Однако между желаемым и реальностью лежит большая дистанция. Никто не мог дать стопроцентной гарантии, что все пройдет гладко и хоккеист обязательно приедет. В «Салавате Юлаеве» проявили терпение и, похоже, останутся в плюсе. Канадец стал лучшим бомбардиром фарм-клуба в АХЛ. Он ни разу за весь сезон не был поднят в основной состав безнадежного аутсайдера НХЛ «Сан-Хосе», что, вероятно, и подтолкнуло его к отъезду.

На Тодда в разное время претендовали несколько клубов КХЛ. В один момент им всерьез интересовался «Авангард». Но в Омске в итоге решили не ждать у моря погоды и сделали выбор в пользу его одноклубника по «Сан-Хосе» Коула Кэсселса. Также рассматривали кандидатуру Тодда и в «Металлурге». В данной связи «Салават» можно поздравить — новичок должен органично занять место во втором звене, укрепив топ-6 уфимской команды.

Фото ХК «Автомобилист»

«Автомобилист» сохраняет костяк

Успешное выступление «Автомобилиста» в минувшем сезоне создало серьезные проблемы для руководства клуба — аппетиты игроков в такой ситуации растут пропорционально успехам. В Екатеринбурге не стали менять костяк команды и продлили большинство лидеров. Покинули «Автомобилист» лишь опытные Сергей Широков и Алексей Макеев. Последнему клуб предлагал продление на три года с зарплатой 40 миллионов рублей в год, но Макеев решил выйти на рынок свободных агентов.

Пожалуй, ключевое решение Максима Рябкова и Олега Гросса — долгосрочный контракт для лучшего бомбардира плей-офф Анатолия Голышева. Причем на очень скромных условиях — зарплата Голышева в трех следующих сезонах составит 40 миллионов рублей в год, в сезоне-2027/28 уменьшится до 38, а в сезоне-2028/29 — до 35 миллионов рублей в год.
Немецкий нападающий Брукс Мэйсек не впечатлил в минувшем сезоне — в плей-офф у
«Автомобилиста» были другие герои. Но в итоге он все равно продлил контракт на год, получив зарплату 67 миллионов рублей в год. Кертис Волк поразил мужеством в плей-офф, выходя на лед с разорванной губой, и выглядел здорово. Как итог — новый двухлетний контракт с зарплатой 65 и 68 миллионов рублей в год.

Хоккеисты &laquo;Автомобилиста&raquo; после поражения в&nbsp;серии с &laquo;Металлургом&raquo;. Богатый клуб, в который никто не верил. «Автомобилист» провел лучший сезон в своей истории

Центрфорвард Данил Романцев забил несколько важных голов в плей-офф, но его контракт по сравнению с прошлым сезоном стал меньше вдвое — теперь он будет получать 20 миллионов рублей в год. На пять миллионов меньше будет получать Степан Хрипунов, а вот вратарь Владимир Галкин заслужил многократного повышения зарплаты — вместо шести миллионов в год теперь он будет получать 20, а новый контракт рассчитан аж на три сезона.

Главным же новичком команды стал канадец с российским паспортом Брендан Лайпсик. У него не получилось заиграть в СКА, и армейцы расторгли с Лайпсиком контракт. «Автомобилист» выиграл борьбу за форварда, подписав двухлетнее соглашение — зарплата Лайпсика составит 60 и 65 миллионов рублей в год соответственно.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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