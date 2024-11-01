ЦСКА — «Металлург» — хоррор месяца, а «Спартак» — СКА — боевик. Главные матчи месяца в КХЛ

Вспоминаем самое яркое в октябре вместе с «Кинопоиском».

Триллер месяца

«Салават Юлаев» — «Торпедо» (5:4)

«Салават Юлаев» и «Торпедо» выдали настоящий матч-концерт. Команды забросили девять шайб на двоих, а завершилась игра победой уфимцев. Перестрелка выдалась на славу. Уверен, нейтральные болельщики следили за каждым периодом, не отрываясь от экранов телевизоров. Решающий выстрел нанесли уфимцы. Александр Хмелевский реализовал большинство за 57 секунд до конца основного времени. От такого удара нижегородцы оправиться не успели. В безумном по драматургии матче «Торпедо» осталось без очков.

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Драма месяца

«Динамо» Минск — ЦСКА (5:4 ОТ)

ЦСКА после назначения Ильи Воробьева строит новую команду. Из Северной Америки вернулись ряд игроков, которым требуется время, чтобы адаптироваться к КХЛ. Этим можно объяснить, что многие матчи армейцев получаются качельными. В Минске ЦСКА упустил преимущество в две шайбы в концовке третьего периода. Динамовцы горели 2:4 за четыре минуты до конца. Казалось бы, дело идет к победе москвичей, но команда Дмитрия Квартальнова организовала суперкамбэк. Сначала хозяева перевели матч в овертайм, а уже в формате «три на три» Сэм Энас принес «Динамо» победу.

Игроки «Металлурга» Люк Джонсон (№ 47), Алексей Маклюков (№ 85), Макар Хабаров (№ 56) и Павел Акользин (№ 18) против форварда ЦСКА Максима Мамина (№ 98). Фото ПФК ЦСКА

Хоррор месяца

ЦСКА — «Металлург (0:7)

ЦСКА упомянут в подборке дважды, и оба раза не по хорошему поводу. В игре с «Динамо» армейцы хотя бы набрали одно очко, а вот с «Металлургом» матч не задался с первых минут. Армейцы потерпели одно из самых крупных поражений за время в КХЛ. От магнитогорцев команда Воробьева получила семь пробоин, а вратарь уральцев Илья Набоков оформил «сухарь». Но самое любопытное началось после игры. Именно поэтому матч мы соотнесли с хоррором. Покровители ЦСКА после досадного поражения устроили разбор полетов в раздевалке, и главный тренер почти два часа не приходил на пресс-конференцию. Этот вечер для Воробьева явно запомнится как фильм ужасов.

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Приключенческий фильм месяца

«Амур» — «Северсталь» (1:2)

«Амур» и «Северсталь» поучаствовали в одном из самых странных матчей сезона. Начало игры в Хабаровске перенесли на два часа из-за проблем со льдом. Заливочная машина повредила покрытие, из-за чего хоккеисты взяли временную паузу. После внештатного перерыва команды все-таки вышли на лед. Игра получилась малорезультативной — всего три шайбы на двоих. А победную забросил Илья Иванцов прямо со вбрасывания за 32 секунды до сирены. Настоящее приключение на двоих!

Хоккеисты Колин Кэмпбелл (№ 71) и Динар Хафизуллин в матче КХЛ «Салават Юлаев» — «Куньлунь». Фото ХК «Салават Юлаев»

Дунхуа месяца

«Салават Юлаев» — «Куньлунь» (2:5)

«Куньлунь» хоть и играет в Мытищах, душой и сердцем связан с Китаем. И если бы в Поднебесной задумались об экранизации одного из матчей команды, то, несомненно, выбрали бы игру в Уфе. «Салават Юлаев» считался очевидным фаворитом и после двух периодов контролировал матч, ведя 2:0. А в третьей 20-минутке началось восстание «Драконов»! За период команда Михаила Кравца отгрузила успокоившимся уфимцам пять голов.

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Боевик месяца

«Спартак» — СКА (2:5)

Матч на «Мегаспорте» был хорош по закрученному сюжету, и по непредсказуемому продолжению. «Спартак» вел 2:0 после первого периода, но растерял преимущество во втором отрезке. А СКА, включившись на полную, продолжил наказывать соперника за ошибки в обороне. Матч вызвал бурные обсуждения после его окончания. Роман Ротенберг обвинил болельщиков красно-белых в оскорбительных высказываниях, а «Спартак» ответил армейцам, выпустив провокационный пресс-релиз. Не сомневаемся: следующая игра команд получится не менее жаркой.

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