12 апреля «Лада» может вернуться в КХЛ

Как стало известно «СЭ», 12 апреля состоится заседание Совета директоров КХЛ. На нем будет утвержден состав участников на следующий сезон.

По нашей информации, «Лада» близка к тому, чтобы вернуться в КХЛ спустя 5 лет.

1 ноября 2022 года «Лада» подала официальную заявку на возвращение в КХЛ. Клуб выступал в лиге с 2008 по 2010 год, а затем с 2014 по 2018. Команда была исключена в 2018 году по решению совета директоров.

В текущем сезоне ВХЛ «Лада» вышла в плей-офф турнира и в 1/8 финала проиграла АКМ со счетом в серии 3-4.