12 клубов КХЛ смогут показывать записи нарушения правил на домашних аренах

12 клубов КХЛ смогут показывать видеоповторы нарушения правил на домашних стадионах, сообщает пресс-служба лиги.

После заседания Совещания руководителей клубов, которое проходило 9 декабря 2022 года, КХЛ запустила голосование клубов по вопросу показа повторов нарушений на кубах арен.

По итогу которого большая часть голосовавших поддержала показ моментов на предмет подтверждения нарушения и запросов тренеров.

С 25 января 2023 года показ нарушений будет возможен на домашних аренах: «Авангарда», «Автомобилиста», «Амура», «Ак Барса», «Барыса», «Витязя», «Динамо» Москва, «Локомотива», «Металлурга», «Салават Юлаева», «Северстали» и «Сочи».