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Сегодня, 18:56

12 клубов КХЛ смогут показывать записи нарушения правил на домашних аренах

Виталий Косик
Корреспондент
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12 клубов КХЛ смогут показывать видеоповторы нарушения правил на домашних стадионах, сообщает пресс-служба лиги.

После заседания Совещания руководителей клубов, которое проходило 9 декабря 2022 года, КХЛ запустила голосование клубов по вопросу показа повторов нарушений на кубах арен.

По итогу которого большая часть голосовавших поддержала показ моментов на предмет подтверждения нарушения и запросов тренеров.

С 25 января 2023 года показ нарушений будет возможен на домашних аренах: «Авангарда», «Автомобилиста», «Амура», «Ак Барса», «Барыса», «Витязя», «Динамо» Москва, «Локомотива», «Металлурга», «Салават Юлаева», «Северстали» и «Сочи».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/18/508514.html
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