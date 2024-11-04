17-летний форвард Рябкин не подтвердил информацию о своем отъезде в Северную Америку

Нападающий системы «Динамо» Иван Рябкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что пока не думал об отъезде за океан, несмотря на конфликт с клубом.

— Ты понимаешь, что отъезд в Америку может пойти тебе в минус? Там ты будешь играть, но здесь ты можешь получить практику на взрослом уровне.

— Мне главное просто играть.

— ВХЛ?

— Не спорю, в вышке все замечательно.

— Ну и смысл уезжать?

— Кто вам вообще сказал, что я куда-то уезжаю?

— Слухи.

— А, слухи...

— Ты говорил, что вышки у тебя не будет в этом году — только КХЛ и МХЛ.

— Я тоже так думал.

— Не уезжай.

— Почему?

— Потому что у тебя есть взрослый хоккей, который принесет тебе пользу, а туда ты едешь даже не в CHL, а в американскую юниорскую лигу. Правда, ты и в CHL можешь уехать?

— Я еще не думал куда-то уезжать.

В сезоне-2024/25 Рябкин провел 2 матча за основную команду «Динамо» и не отличился результативными действиями. В МХЛ у форварда 8 (0+8) очков в 9 играх за бело-голубых.