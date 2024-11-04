Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:30

17-летний форвард Рябкин не подтвердил информацию о своем отъезде в Северную Америку

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий системы «Динамо» Иван Рябкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что пока не думал об отъезде за океан, несмотря на конфликт с клубом.

— Ты понимаешь, что отъезд в Америку может пойти тебе в минус? Там ты будешь играть, но здесь ты можешь получить практику на взрослом уровне.

— Мне главное просто играть.

— ВХЛ?

— Не спорю, в вышке все замечательно.

— Ну и смысл уезжать?

— Кто вам вообще сказал, что я куда-то уезжаю?

— Слухи.

— А, слухи...

— Ты говорил, что вышки у тебя не будет в этом году — только КХЛ и МХЛ.

— Я тоже так думал.

— Не уезжай.

— Почему?

— Потому что у тебя есть взрослый хоккей, который принесет тебе пользу, а туда ты едешь даже не в CHL, а в американскую юниорскую лигу. Правда, ты и в CHL можешь уехать?

— Я еще не думал куда-то уезжать.

В сезоне-2024/25 Рябкин провел 2 матча за основную команду «Динамо» и не отличился результативными действиями. В МХЛ у форварда 8 (0+8) очков в 9 играх за бело-голубых.

Форвард &laquo;Динамо&raquo; Иван Рябкин. «Хочу играть в хоккей, чтобы не вставляли палки в колеса». Юный талант Рябкин — о конфликте с «Динамо»

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
4 ноября — День Казанской иконы Божией Матери: как образ помог спасти Москву
Экипажи Су-35 обнаружили излучения радиолокационной станции ПВО ВСУ в Курской области
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Суд арестовал генерал-майора Росгвардии Мирзу Мирзаева за взятку
Сегодня
Вчера
Неделя