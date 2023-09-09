17-летний защитник «Трактора» Щучинов прокомментировал первое набранное очко в КХЛ

Защитник «Трактора» Артем Щучинов прокомментировал победу над «Витязем» (3:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. 17-летний хоккеист в игре отдал свою первую результативную передачу в лиге.

«Пропустили первый гол, потом сразу в следующей смене забили. На этом не остановились, давили, еще забили. После чуть-чуть расслабились, пропустили ненужный гол. Потом уже собрались и довели матч до победы. В целом, пять очков из восьми, на таком сложном, затяжном выезде.

Мое первое набранное очко? Дер-Аргучинцев отдал мне наверх, я увидел Антипина, перевел ему под бросок, и шайба сквозь Кравцова зашла в створ. Виталий по-моему подправил, все грамотно сделал. Я с детства пытался поддерживать атаку, быть четвертым нападающим. Уверенность со временем приходит все больше и больше», — приводит слова Щучинова Metaratings.ru.

«Трактор» набрал 5 очков и занимает пятое место в турнирной таблице «Востока».