19-летний форвард Юров рассказал о разговоре с новым главным тренером «Магнитки» Разиным

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился переживаниями перед стартом нового сезона КХЛ и объяснил, как он научился с ними бороться.

— Чувствуете, что в новом сезоне готовы к прорыву? Чтобы это касалось и игрового времени, и набранных очков.

— Раскрою детали разговора с Андреем Владимировичем (Разиным, главным тренером «Металлурга». — Прим. «СЭ»). Он сказал, что нужно настроиться морально. Выкинуть все лишние мысли, прийти готовым завоевывать место в составе, биться каждый день и доказывать. Это я и делал летом — настраивался.

— А какие лишние мысли мешали вам год назад?

— Что я не могу. Что ошибусь — и меня посадят. Надо это убирать. Все ошибаются. Мы не роботы. Через ошибки становимся сильнее. Гриша Дронов — хороший пример для меня. В прошлом году он переборол ошибки, а потом забивал и отдавал много игр подряд, провел хороший плей-офф. Не бывает, чтобы всегда все было хорошо. Готов морально, думаю, что настроился правильно за лето.

— С другой стороны, всегда можно поехать в «Миннесоту» на контракт новичка?

— Нет. Сейчас моя цель — закрепиться в «Металлурге». О «Миннесоте» вообще не думаю.