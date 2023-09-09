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Сегодня, 14:40

20-летний Климович стал автором первого гола «Сибири» на новой арене Новосибирска

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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«Сибирь» играет против «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ и проводит свой второй матч на новой арене в Новосибирске.

20-летний нападающий Иван Климович отличился в ворота Екатеринбуржцев, сделав счет 1:1, и стал автором первой шайбы «Сибири» на новой домашней арене.

Первая встреча на стадионе была против «Барыса», и тогда команды провели основное время игры и овертайм без заброшенных шайб.

Климович — родился в Новосибирске и всю карьеру играл в системе клуба. В прошлом сезоне он набрал 52 (23+29) очка в 35 встречах чемпионата МХЛ. В чемпионате-2023/24 в составе «Сибири» он проводит свой третий матч.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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Сибирь – Автомобилист
 - : -
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