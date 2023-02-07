0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:59

21-летний Никишин из СКА — первый российский защитник с 50 очками за сезон в КХЛ

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе питерцев результативной передачей отметился защитник Александр Никишин, набрав 50 (10+40) очков в сезоне.

Таким образом, 21-летний хоккеист стал первым российским защитником, который набрал 50 очков за регулярный чемпионат КХЛ.

Никишин присоединился к Крису Ли («Металлург») — 65 (14+51) очков в сезоне-2016/17, Кевину Дэллману («Барыс») — 58 (28+30) очков в сезоне-2008/09 и 54 (18+36) очка в сезоне-2011/12 и Даррену Дитцу («Барыс») — 53 (15+38) очка в сезоне-2018/19.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
0
Читайте также
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ЦСКА в овертайме с «Салаватом Юлаевым» пропустил нелепую шайбу