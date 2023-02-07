21-летний Никишин из СКА — первый российский защитник с 50 очками за сезон в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе питерцев результативной передачей отметился защитник Александр Никишин, набрав 50 (10+40) очков в сезоне.

Таким образом, 21-летний хоккеист стал первым российским защитником, который набрал 50 очков за регулярный чемпионат КХЛ.

Никишин присоединился к Крису Ли («Металлург») — 65 (14+51) очков в сезоне-2016/17, Кевину Дэллману («Барыс») — 58 (28+30) очков в сезоне-2008/09 и 54 (18+36) очка в сезоне-2011/12 и Даррену Дитцу («Барыс») — 53 (15+38) очка в сезоне-2018/19.