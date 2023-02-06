Нападающий «Ак Барса» Воронков об отъезде в НХЛ: «Думаю об этом, точно не решил»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков в интервью «СЭ» прокомментировал возможный отъезд в НХЛ.

— Думаю об этом, но точно пока не решил.

— То, что «Коламбус» в состоянии перестройки, это плюс?

— Да, сложнее было бы попасть в состав лидера.

— Готовы пробиваться через АХЛ, как Марченко?

— Да, если поеду, то буду бороться до конца.

22-летний форвард в этом сезоне провел 47 матчей и набрал 23 (13+10) очков в регулярном чемпионате.

Воронков был выбран «Коламбусом» на драфте НХЛ-2019 под общим 114-м номером.