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12 октября, 23:09

30-летний вратарь Ярославлев — о дебюте в КХЛ: «Был мандраж, важно было справиться со своей головой»

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Вратарь московского «Динамо» Евгений Ярославлев поделился впечатлениями от матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:2).

— Если честно, не знаю, что сказать пока. Немножко под впечатлением. Очень рад, что мне выпал такой шанс. Начать с победы дорогого стоит.

— Скорости отличаются в КХЛ и ВХЛ?

— Не сказал бы, что в КХЛ намного выше скорости, чем в ВХЛ. Скорость мышления довольно таки отличается. Мыслить нужно быстрее, игроки мастеровитые, опытные, хорошо видят площадку. Вратарю нужно соображать здесь побыстрее, чтобы где-то быть на шаг впереди.

— С каким настроем выходили сегодня?

— Конечно, если скажу, что как на обычную игру, то совру. Естественно, был мандраж, важно было не перегореть и справиться со своей головой.

— Было ли такое, что потеряли в какой-то момент надежду сыграть в КХЛ? Все-таки в 30 лет дебют вратаря — это редкость.

— В какой-то определенный момент, наверное, было такое, когда играл в ВХЛ. Но после прошлого сезона предложили вариант, появился шанс попробовать себя. Естественно согласился, мало ли. На следующий год может такого шанса не быть.

— Понимаете, что каждый матч для вас теперь решающий?

— Все игры решающие, иду от игры к игре. Никаких мыслей наперед нет. Сегодня мне дали шанс, вышел и сыграл.

— Играете под 94-м номером, до вас под ним играл Андрей Миронов. Придаете этому какое-то значение?

— Это придает дополнительную ответственность. Знаю, что Андрей играл много времени здесь, был лидером. Не хочется ударить этим номером в грязь, так сказать.

«Динамо» переместилось на восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Салават Юлаев» идет седьмым на Востоке, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Динамо» примет «Спартак» 14 октября, а «Салават Юлаев» двумя днями позже встретится на выезде с «Барысом».

Федор Носов

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
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