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КХЛ

Сегодня, 18:38

37-летний Варнаков дебютирует в составе «Локомотива» в матче против «Витязя»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Михаил Варнаков попал в состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

37-летний форвард дебютирует в КХЛ в нынешнем сезоне и проведет первый матч за ярославский клуб.

Варнаков впервые с 26 октября 2021 года сыграет в КХЛ. Форвард не играл в официальных матчах более года после расторжения контракта с «Торпедо» по ходу прошлого сезона.

В сезоне-2021/22 Варнаков провел 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал 2 голевые передачи.

Варнаков — воспитанник «Торпедо». Также он выступал за петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс».

Михаил Варнаков-младший
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
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