Денис Абдуллин: "Приятно, что одержали победу в моем первом матче за "Ак Барс"

Нападающий "Ак Барса" Денис Абдуллин, для которого матч с "Витязем" (2:1) стал дебютным в составе казанцев, выразил удовлетворение игрой и результатом.

- Первая игра в составе "Ак Барса" очень понравилась, - приводит официальный сайт клуба слова Абдуллина. - Рад, что выиграли. Приятно, что мы одержали победу в моем первом матче за команду, причем на домашней арене. Единственное - жалко, что не забил, хотя и были моменты. Ничего, исправлюсь в следующих играх.

- Провокаций со стороны "Витязя" в этот раз не было?

- Нет, не было никаких провокаций, спокойно играли. Нас сразу предупредили, что главная задача - выиграть, но и спуску ни в чем не давать. Поэтому, даже если провокации и были, мы на них просто не обращали внимания. Главное - победа.

- Как в целом домашнюю серию оцениваете?

- Команда старалась и, в общем, хорошо сыграла. Из всей серии неудачной была одна-единственная минута с Минском. А в целом, считаю, хорошо, что выиграли два матча. Должны были, конечно, и третий выигрывать. Но это только начало чемпионата. И, думаю, оно вполне удачное.

- В чем еще нужно добавить "Ак Барсу"?

- За всех я не могу сказать, только за себя. Мне еще много в чем надо добавлять, нужно доказывать свою состоятельность в команде. И, в принципе, это вопрос к каждому. Каждый игрок знает свои силы, знает, в чем он должен добавить и над чем работать. Но, в первую очередь, надо выполнять тренерскую установку - от начала игры и до финальной сирены. Тогда у "Ак Барса" будут только победы.