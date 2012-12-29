Федор Канарейкин: "Задачу на сезон со "Спартака" никто не снимал"

Главный тренер "Спартака" Федор Канарейкин после поражения от минского "Динамо" (0:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у команды большие проблемы. Наставник красно-белых отметил, что вратарь Сергей Борисов перенес операцию и выбыл на три недели. Также рулевой москвичей отметил, что не знает, что делать с форвардом Штефаном Ружичкой, который получил большой дисциплинарный штраф.

- Во-первых, хочу всех поздравить с Новым годом. Великолепная здесь атмосфера на стадионе, хорошая поддержка своей команды, - приводит официальный сайт минского "Динамо" слова Канарейкина. - Хочу поблагодарить спартаковских болельщиков, которые приехали нас поддержать. Что касается игры, то за семь матчей мы забросили только четыре шайбы. Тяжело дается нам этот момент. Два периода шла совершенно равная игра. В третьем периоде наш легионер вместо того, чтобы постараться изменить ситуацию и повести за собой команду, получил и 5 минут плюс 2 плюс большой дисциплинарный штраф, и поехал отдыхать. Хотел бы отметить Олега Петрова. Человеку пятый десяток, а он сильнейший у нас сегодня. Но матчи не выигрываются, если из трех шайб две – в ближний угол. У нас проблема с вратарской линией. Борисову вчера сделали операцию. Он будет отсутствовать около трех недель. Поздравляю Минск с победой.

- Реально ли справиться с ленью Штефана Ружички?

- Хотел бы вам ответить на это вопрос. Но пока сам не вижу на него ответа. Пытаюсь по-разному воздействовать на игрока. Я только могу сказать одно: когда я сам был игроком, играл в Европе, был легионером, то должен был быть лидером. Легионер, в моем понимании, должен быть сильнее российских игроков и вести за собой команду.

- Когда команда не попадает в плей-офф, принято наигрывать молодежь. Вы же приглашаете 40-летнего Вячеслава Козлова, при том, что в вашем составе уже есть, например, Олег Петров.

- Известие о Вячеславе Козлове пришло сегодня. Посмотрим, что это будет. А вообще, никто пока задачу на сезон не снимал. У нас в составе играет четыре молодых. И я думаю, что в домашних матчах мы привлечем еще больше молодежи.