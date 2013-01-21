Валерий Белов: "Уже идет подготовка к плей-офф"

Главный тренер "Ак Барса" Валерий Белов после гостевой победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским "Металлургом" (2:1) отметил, что игра была равная.

- Сегодня получилась боевая игра в стиле плей-офф за лидерство в дивизионе, - приводит официальный сайт магнитогорского "Металлурга" слова Белова. - Мы предполагали, что игра будет быстрая, контактная – Магнитогорск всегда в таком ключе действует. Немножко в первом периоде мы проигрывали в движении, но затем игра выровнялась. Мы забили на одну шайбу больше, поэтому три очка увозим. Но игра была равная.

- "Ак Барс" практически ничего не потерял с завершением локаута, так что многие сразу повысили ваши шансы в розыгрыше Кубка Гагарина. Эти разговоры создают какое-то давление на команду?

- Не знаю, может быть, я не так тщательно изучаю все публикации, но я не вижу, чтобы уж так взахлеб об этом говорили. Единственное, в Челябинске уже сказали, что у нас в январе получилась длительная пауза, а перед этим мы набрали неплохой ход и потом выпали из игрового ритма. А на остальные разговоры мы не обращаем внимания. Коллега правильно сказал, что сейчас полностью идет подготовка в плей-офф.