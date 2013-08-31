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31 августа 2013, 18:20

Данис Зарипов: "Хотелось бы провести благотворительный матч и в Челябинске"

Сергей Яременко
Корреспондент
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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов надеется, что от благотворительного матча "От чистого сердца", который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, зрители получат удовольствие.

- Спасибо всем хоккеистам которые поддерживают эту акцию, - сказал Зарипов. - И я тоже всегда с удовольствием откликаюсь на приглашение Ильи. Выходим на лед, чтобы зрители получили удовольствие от игры. Надеюсь, сегодня получится хороший праздник. Хотелось бы, чтобы эти матчи проводились и в глубинке. В том числе и в Челябинске.

 - Намек понял, - в разговор вступил Илья Ковальчук. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Данис Зарипов
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