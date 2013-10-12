Владимир Юрзинов: "Слован" играл здорово"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Владимир Юрзинов разочарован результатом матча регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (1:2 Б). Однако наставнику понравилась командная игра его подопечных, к которым у него нет претензий ни по самоотдаче, ни по нацеленности на победу.

– У нас была такая же хорошая командная игра, как и в матче в Риге с "Динамо" (5:2), – приводит официальный сайт "Салавата" слова Юрзинова. – Были у нас моменты во втором периоде для того, чтобы повернуть игру в нашу сторону, но соперник действовал здорово. Жаль, что проиграли по буллитам. Команда играла самоотверженно, команда играла все 60 минут и все хоккеисты боролись до конца.