Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

11 декабря 2013, 21:44

"Атлант" проиграл "Трактору"

Александр Тихов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

"Атлант" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Трактору" со счетом 2:3.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Атлант" (Московская область) – "Трактор" (Челябинск) – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Мокин – 1 (Абдуллин), 2:45 – 0:1. Каблуков – 2 (бол., Кольцов), 7:57 – 1:1. Глинкин – 7 (Попов, Кокуев), 22:27 – 1:2. Попов – 8 (Глинкин, Бородкин), 32:43 – 1:3. Батыршин – 3 (Глухов, Кольцов), 52:22 – 2:3.

Вратари: Галимов (58:27) – Гарнетт.

Штраф: 2 – 10.

Броски: 40 (13+15+12) – 14 (5+9+0).

Судьи: Бондарь, Захаров.

11 декабря. Мытищи. "Арена-Мытищи".

Источник: sport-express.ru
ХК Атлант
ХК Трактор
18
Читайте также
Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Касаткина заявила о готовности выступить на Олимпиаде в Париже
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА дома уступил "Магнитке"

Видеообзор матча ЦСКА - "Лев"