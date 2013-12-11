"Атлант" проиграл "Трактору"

11 декабря 2013, 21:44
"Атлант" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Трактору" со счетом 2:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Атлант" (Московская область) – "Трактор" (Челябинск) – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Мокин – 1 (Абдуллин), 2:45 – 0:1. Каблуков – 2 (бол., Кольцов), 7:57 – 1:1. Глинкин – 7 (Попов, Кокуев), 22:27 – 1:2. Попов – 8 (Глинкин, Бородкин), 32:43 – 1:3. Батыршин – 3 (Глухов, Кольцов), 52:22 – 2:3.
Вратари: Галимов (58:27) – Гарнетт.
Штраф: 2 – 10.
Броски: 40 (13+15+12) – 14 (5+9+0).
Судьи: Бондарь, Захаров.
11 декабря. Мытищи. "Арена-Мытищи".