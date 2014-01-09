СКА потерпел четвертое поражение в пяти матчах

Один из лидеров Континентальной хоккейной лиги – СКА – в выездном матче регулярного чемпионата уступил "Сибири" – 0:4. Для петербургского клуба это второе поражение подряд – двумя днями ранее армейцы проиграли в Новокузнецке местному "Металлургу". Из пяти последних встреч СКА взял верх всего в одной, а в девяти играх набрал лишь 7 очков при двух победах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирск) – СКА (Санкт-Петербург) – 4:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Кугрышев – 13 (Кутузов), 23:20 – 1:0. Копейкин – 9 (Кугрышев), 27:39 – 2:0. Лехтеря – 9, 49:36 – 3:0. Лехтеря – 10 (мен., п.в.), 59:59 – 4:0.

Вратари: Беспалов – Салак (58:06).

Штраф: 12 – 10.

Броски: 18 (11+7+0) – 33 (9+11+13).

Судьи: Бутурлин-мл, Гусев.

9 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".