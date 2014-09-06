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6 сентября 2014, 20:06

Вячеслав Буцаев: "У "Сочи" присутствовала робость"

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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Главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от СКА (2:3) подчеркнул, что его команде мешала играть скованность. Добавим, что это была дебютная встреча клуба из Сочи в лиге.

– Для нашего клуба это первая игра чемпионата, – отметил Буцаев. – Были немного скованы, присутствовала робость. Но были и положительные моменты. Могли в третьем периоде переломить ход матча в свою пользу

– Встреча со СКА на турнире имени Пучкова помогла вам подготовиться к сегодняшнему матчу?

– Мы сожалеем, что нечасто играли в межсезонье с клубами КХЛ. Для любого тренера это проверка характера игроков, поиск оптимальных вариантов. Хочу поблагодарить СКА за приглашение на турнир Пучкова. Он был организован здорово. Мы получили хороший материал для дальнейшей работы

– Бывшие тренеры СКА Михаил Кравец и Алексей Гусаров помогли подготовиться к игре в Петербурге?

– Конечно. Они знают этих игроков, работали с ними не один сезон. Но хоккей – это командная игра, а не единоборство. Здесь задание на матч дается всей команды. Кто-то играет лучшее, кто-то хуже, но принцип построения коллективный. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Никита ЛИСОВОЙ)

ХК СКА
ХК Сочи
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