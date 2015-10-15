КХЛ вынесла предупреждение московскому "Динамо" из-за проблем со светом на "Арене легенд"

КХЛ вынесла строгое предупреждение руководству московского "Динамо" из-за проблем со светом во время матча регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (3:2), сообщает ТАСС. Напомним, что поединок был прерван из-за проблем с освещением на "Арене легенд", так как часть ламп погасла из-за скачка напряжения. Если подобная ситуация повторится, то бело-голубые могут быть оштрафованы в соответствии с регламентом лиги ( несоблюдение требований по оснащению спортсооружения ).