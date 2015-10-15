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15 октября 2015, 12:31

КХЛ вынесла предупреждение московскому "Динамо" из-за проблем со светом на "Арене легенд"

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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КХЛ вынесла строгое предупреждение руководству московского "Динамо" из-за проблем со светом во время матча регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (3:2), сообщает ТАСС. Напомним, что поединок был прерван из-за проблем с освещением на "Арене легенд", так как часть ламп погасла из-за скачка напряжения. Если подобная ситуация повторится, то бело-голубые могут быть оштрафованы в соответствии с регламентом лиги (несоблюдение требований по оснащению спортсооружения).

Это не первый случай перебоя с электричеством на стадионе. Ранее в августе также частично гасло освещение во время матчей в рамках предсезонных турниров Кубок мэра Москвы и Кубок Чернышева.

Источник: http://tass.ru/sport/2349224
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Москва)
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