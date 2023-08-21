Аболс заявил, что ни за какие деньги не согласится играть в КХЛ

Латвийский хоккеист «Регле» Родриго Аболс сообщил, что ни за какие деньги не согласится играть в КХЛ.

«Если бы мне предложили 10 миллионов за игру в КХЛ, я бы не пошел. Это кровавые деньги», — цитирует Аболса RT со ссылкой на Helsingborgs Dagblad.

В прошлом сезоне в КХЛ выступали два латвийца: вратарь Янис Калниньш («Амур») и нападающий Николай Елисеев («Адмирал»). Аболс в сезоне-2014/15 играл за рижское «Динамо».

Эка-наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что слова нападающего Аболса о нежелании играть в КХЛ могут быть связаны с желанием исключить давление на его отца, работающего в сборной Латвии.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.