Аболс заявил, что ни за какие деньги не согласится играть в КХЛ

Сегодня, 14:23
Латвийский хоккеист «Регле» Родриго Аболс сообщил, что ни за какие деньги не согласится играть в КХЛ.
«Если бы мне предложили 10 миллионов за игру в КХЛ, я бы не пошел. Это кровавые деньги», — цитирует Аболса RT со ссылкой на Helsingborgs Dagblad.
В прошлом сезоне в КХЛ выступали два латвийца: вратарь Янис Калниньш («Амур») и нападающий Николай Елисеев («Адмирал»). Аболс в сезоне-2014/15 играл за рижское «Динамо».
Эка-наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что слова нападающего Аболса о нежелании играть в КХЛ могут быть связаны с желанием исключить давление на его отца, работающего в сборной Латвии.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -