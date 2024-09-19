Абрамов — о поражении от «Северстали»: «Игра в целом была скомканной, где-то «Торпедо» подвела дисциплина»

Форвард «Торпедо» Михаил Абрамов подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:5).

«Игра в целом была скомканной, где-то нас подвела дисциплина, много удалений у нас было. Хорошо, что сравняли, сделали 4:4, но в конце пропустили пятый гол, было тяжело отыграться. Восемь минут штрафа в первом периоде? Конечно, все обращаем внимание не удаления, знаем, что дисциплина очень важна. Но это хоккей. Посмотрим матч, сделаем работу над ошибками. Есть ли прогресс в игре? Сейчас только начало сезона, само собой, каждая игра важна. Прогресс придет, я уверен, и небольшой есть. Да, мы уступаем, но мы отыгрываемся», — приводит слова Абрамова официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» — 5 очков и 8-я строчка «Запада».