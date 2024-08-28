Лишка: «Очень не любил перед воротами стоять, когда Дальбек был на льду»

Нападающий «Северстали» Адам Лишка назвал двух защитников, против которых сложнее всего играть в КХЛ.

«Раньше в ЦСКА был Клас Дальбек. Я очень не любил перед воротами стоять, когда он был на льду. После вбрасывания невозможно было добраться до ворот, очень сложно. Может, мы с ЦСКА играли много игр, и он мне запомнился.

Из российских игроков — Нестеров. Он как-то бросал с ходу и попал мне в ногу. Было очень больно, это тоже запомнилось. Вовченко он сломал ногу. После этого он не играл полтора месяца», — цитирует Legalbet Лишку.