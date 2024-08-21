Адам Ружичка: «Российский менталитет мне ближе американского»

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка признался, что менталитет россиян ему ближе, чем американский.

«Хорошо, что в команде есть словаки, в том числе и Михал Чайковски. Он моя семья (Чайковски женат на сестре Ружички — Прим. «СЭ») — это была одна из причин, почему я приехал именно в «Спартак». В целом же у нас отличная команда, все ребята молодцы, помогают мне адаптироваться, и мне здесь нравится.

«Когда я только приехал, то жил у Михала, мне помогли найти квартиру. Ребята давали советы, куда можно сходить в Москве. Хорошо везде, но есть различия в менталитете, как тут относятся ко всему. И мне ближе здесь, так как люди тут более прямые, говорят, как есть. По натуре это мне ближе», — цитирует Ружичку ТАСС.

25-летний словак перешел в московский клуб летом 2024 года, подписав контракт на один год. До этого хоккеист 5 лет выступал в НХЛ за «Калгари» и «Аризону».