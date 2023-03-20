«Адмирал» в овертайме обыграл «Ак Барс»

«Адмирал» дома в овертайме обыграл «Ак Барс» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ — 1:0 ОТ.

В основное время команды обошлись без заброшенных шайб.

Автором победной шайбы стал защитник «Адмирала» Евгений Лисовец, который забросил ее в первом овертайме.

Таким образом, счет в серии стал 2-1. Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Лисовец — 2 (Червены), 73:54 — 1:0.

Вратари: Серебряков — Билялов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 40 (6+6+21+7) — 48 (8+17+10+13).

Судьи: Акузовский, Оленин.

20 марта. Владивосток. Фетисов Арена. 5699 зрителей.

Счет в серии: 1-2.