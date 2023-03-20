0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:21

«Адмирал» в овертайме обыграл «Ак Барс»

Виталий Косик
Корреспондент
«Адмирал» — «Ак Барс».
Фото ХК «Адмирал»
Telegram Дзен

«Адмирал» дома в овертайме обыграл «Ак Барс» в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ — 1:0 ОТ.

В основное время команды обошлись без заброшенных шайб.

Автором победной шайбы стал защитник «Адмирала» Евгений Лисовец, который забросил ее в первом овертайме.

Таким образом, счет в серии стал 2-1. Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Лисовец — 2 (Червены), 73:54 — 1:0.

Вратари: Серебряков — Билялов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 40 (6+6+21+7) — 48 (8+17+10+13).

Судьи: Акузовский, Оленин.

20 марта. Владивосток. Фетисов Арена. 5699 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
10
18
Читайте также
Загитова и Медведева остались без призов. Кто победил на турнире по шоу-программам?
Турнир шоу-программ — это точно успех. Но есть несколько «но»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Сказка продолжается! «Адмирал» выиграл дома у «Ак Барса»
Коньков: «Торпедо» нужно наладить игру в обороне. Потенциал у команды хороший»
Потайчук — о предстоящем матче между СКА и «Торпедо»: «Возможно, будет овертайм»
Сафин — о «Салавате»: «Обычно, если топ-клуб не прошел первый раунд плей-офф, в нем происходит тренерская отставка»
Кожевников: «Ни в одной серии плей-офф ничего не решено — матчи идут шайба в шайбу»
Федоров: «О начале игры с «Локо» не буду говорить — все сами все видели, все все понимают»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кожевников: «Российский футбол смотрят, может быть, только в Монголии. Хоккей популярнее»

Кубок Гагарина, 20 марта: «Адмирал» обыграл «Ак Барс», «Торпедо» — СКА