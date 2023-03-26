«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в шестом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

«Ак Барс» на выезде обыграл «Адмирал» в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 3:1.

Голами в составе казанской команды отметились Никита Дыняк, оформивший дубль, и Илья Сафонов. За клуб из Владивостока забил Николай Чебыкин.

«Ак Барс» выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Авангардом».

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Шестой матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Сафонов — 3 (Воронков, Адамчук), 2:46 — 0:1. Дыняк — 3 (Галимов), 7:27 — 0:2. Дыняк — 4 (Галимов), 22:16 — 0:3. Чебыкин — 2 (бол., Берлев, Лисовец), 25:33 — 1:3.

Вратари: Серебряков — Билялов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 20 (3+6+11) — 38 (18+15+5).

Судьи: Гашилов, Наумов.

26 марта. Владивосток. Фетисов Арена. 5818 зрителей.

Счет в серии: 2-4.